Antalya'nın ev sahipliği yaptığı ilk hafta mücadelelerine mağlubiyetle başlayan ay-yıldızlı ekibin 22 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Antalya Spor Salonu'nda voleybolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın ilk seti karşılıklı sayılarla başladı. Bu seneki ilk sınavını Milletler Ligi'nde veren dünya bir numarası, son şampiyon "Filenin Sultanları", molaya üç sayılık farkla geride girdi: 14-11. Mola sonrası farkı kapatmakta zorluk çeken ay-yıldızlı ekip, 6 sayı (17-11) geriye düştü. Daha sonraki bölümde farkı kapatan A Milli Kadın Voleybol Takımı, setin sonlarına doğru farkı 1'e indirdi: 22-21. Rakibinin setin son bölümündeki üstün oyununa engel olamayan "Filenin Sultanları", ilk seti iki sayı farkla 25-23 kaybetti.

İkinci sete kötü başlayan Türkiye, Japonya karşısında 12-4 geriye düşmesine rağmen 17-17 eşitliği yakaladı. Rakibine karşı 21-19 öne geçen "Filenin Sultanları", skor üstünlüğünü koruyamadı ve ikinci seti de 25-21 yitirdi: 2-0.

Üçüncü sete iyi başlayan taraf ay-yıldızlılar oldu. Rakibine üstünlük kuran "Filenin Sultanları", karşılıklı sayılarla geçen seti 25-23 kazanarak durumu 2-1'e getirdi.

Dördüncü sete hızlı başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, maçta ilk kez rakibine 10 sayı fark attı: 19-9. Setin sonunda da üstünlüğünü sürdüren ay-yıldızlı takım, dördüncü seti 5 sayı farkla (25-20) kazanarak, skora 2-2'lik eşitliği getirdi.

Ay-yıldızlı ekip, beşinci seti 15-11, maçı da 3-2 kaybederek Milletler Ligi'ne istediği başlangıcı yapamadı.

"Filenin Sultanları" 22 maç sonra mağlup oldu

Milletler Ligi'nin Antalya etabındaki ilk mücadelesinde Japonya'ya 3-2 yenilen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 22 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Resmi karşılaşmalardaki son yenilgisini 28 Haziran 2023'te Bangkok'taki Milletler Ligi mücadelesinde Japonya'ya karşı 3-2'lik skorla yaşayan "Filenin Sultanları", o müsabakanın ardından Milletler Ligi, CEV Avrupa Şampiyonası ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde oynadığı 22 maçta yenilgi yüzü görmemiş, ilklerin yılı 2023'te üç kupa kazanmıştı.

İkinci maçta Hollanda karşısında

Japonya-Türkiye karşılaşmasıyla Milletler Ligi'nin Antalya'daki ilk haftasında ikinci gün maçları tamamlandı.

"Filenin Sultanları", ilk haftanın ikinci maçında yarın saat 20.00'de Hollanda ile karşılaşacak. Milli takımın bu mücadelesi, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Organizasyonda ayrıca yarın Almanya-İtalya, Bulgaristan-Japonya maçları yapılacak.

"Başlangıcı galibiyetle yapmak isterdik ama olmadı"

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncusu Aslı Kalaç, Antalya Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada, bugün çok iyi defans yapan bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirtti.

Karşılaşma boyunca Japonya'nın savunmasının kendilerini zorladığını ifade eden Aslı, şöyle konuştu:

"İlk iki sette blok defansa da adapte olmakta zorluk yaşadık. Çünkü Japonya çok hızlı oynayan ve çeşitli varyasyonlar yapan bir takım. O yüzden ilk iki sette istediğimiz gibi oynayamadık. Sonradan çok iyi adapte olduk. 2-0'dan 2-2'ye getirdik. Başlangıcı galibiyetle yapmak isterdik ama olmadı. Puan aldığımız için mutluyuz. Daha önümüzde çok uzun bir süreç var. Maç maç gitmemiz lazım. Antalya seyircisine çok teşekkür ediyoruz, mükemmellerdi. Bizim geri dönüşümüzde çok büyük katkıları vardı. Onları yarın da maçımıza bekliyoruz."

Japonya Milli Takımı'nın oyuncusu Airi Miyabe de maç sonrası değerlendirmesinde, Antalya'daki seyircinin oluşturduğu atmosferin etkileyici olduğunu dile getirdi.

Seyirci baskısının kendileri açısından mücadele etmeyi zorlaştırdığını anlatan Miyabe, "Antalya'daki voleybol seyircisi harika bir atmosfer oluşturdu." ifadesini kullandı.