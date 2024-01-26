Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 6-7-8 Şubat'ta tek maç usulüne göre yapılacak maçların programı şu şekilde:
6 Şubat Salı:
14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor (Atatürk Olimpiyat)
17.30 MKE Ankaragücü-Anagold 24Erzincanspor (Eryaman)
20.45 Galatasaray-Teksüt Bandırmaspor (RAMS Park)
7 Şubat Çarşamba:
14.30 EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor (BD Grup 4 Eylül)
17.30 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.45 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)
8 Şubat Perşembe:
17.30 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Eryaman)
20.45 Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)Kaynak: AA