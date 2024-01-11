Kavaz ve takım kaptanı milli pasör Arslan Ekşi, kulüp tarihlerinde ilk kez CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalmalarına ilişkin soruları yanıtladı.

Şampiyonlar liginde 5. haftayı geride bıraktıklarını belirten Kavaz, dün akşam sahalarında Belçika'nın köklü kulüplerinden Knack'ı 3-2 yendiklerini anımsattı.

Grupta lider olmayı garantilediklerini dile getiren Kavaz, "Kulüp tarihimizde ilk kez CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kaldık. Bu bizim için çok önemli bir başarı. Avrupa'nın en büyük 8 takımı arasına adımızı yazdırdık. Bütün oyuncularımı ve teknik ekibimi yürekten kutluyorum." diye konuştu.

Kavaz, gruptaki son maçlarında 17 Ocak'ta sahalarında Olympiakos'u ağırlayacaklarını anımsatarak, "Grup maçları bitmeden çeyrek finale yükseldiğimiz için çok mutluyum. Bundan sonraki maçlarımızı her zaman olduğu gibi adım adım ilerleyip hedefimize ulaşmaya çalışacağız. Türk voleybolu için de önemli bir başarı elde ettiğimizi düşünüyorum. Önümüzdeki 6. hafta maçını da kazanıp grup etabını galibiyetle bitirmek istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Arslan Ekşi: "Bir sonraki hedefimiz yarı final olacak"

Takım kaptanı milli pasör Arslan Ekşi de grup etabını lider tamamlamayı garantilediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Grup lideri olarak çeyrek finale yükselen taraf olduk. Böyle güçlü takımların olduğu gruptan lider olarak çıkarak iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Neredeyse bütün sezonlarda Şampiyonlar Ligi'ne katılan Knack'ı hem Belçika hem de evinizde yenmek iyi bir başarıydı. Aynı şekilde son üç sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Grupa Azoty'i evimizde ve deplasmanda yendik. Olympiakos'u evinde yendik ve bu galibiyetler sonucunda 13 puan topladık. Artık 8 sekiz takım arasındayız. Bir sonraki hedefimiz yarı final olacak. Bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum."