İstanbul

Bankadan yapılan açıklamada, "Ziraat Bankası olarak, mali kaynak yapımızın çeşitlendirilmesi, derinleşmesi ve uzun vadeli borçlanma imkanlarının artırılarak dış finansmanın sürdürülebilirliğinin desteklenmesi stratejimiz kapsamında faaliyetlerimize devam etmekteyiz." ifadelerine yer verildi.

Bu doğrultuda 2023 yılı içerisinde gerçekleştirdikleri Eurobond ihracı ile 500 milyon dolar, yüzde 100'ün üzerinde oranla yeniledikleri sendikasyon kredisi ile 1,3 milyar dolar ve kuruluşunu tamamladıkları Havale Akımlarına Dayalı Seküritizasyon Programı (Diversified Payments Rights-DPR) bünyesinde 1 milyar dolar tutarında dış finansman sağlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunlara ek olarak Bankamız bu defa, uluslararası alanda yüksek kredibilitesi ve son dönemde uygulanmaya başlanan yeni para ve maliye politikalarının ülkemize ve Türk bankacılık sektörüne olumlu katkılarıyla, uluslararası nitelikte, saygınlığı yüksek bir yatırım bankası ile gerçekleştirdiği işlemle 5 yıl vadeli, toplam 600 milyon dolar tutarında yeni bir kaynak sağlanmıştır."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, gerçekleşen işlemin, Ziraat Bankası açısından YP likidite temininin yanında uluslararası finans sistemine başarılı entegrasyonlarını kanıtlar nitelikte olduğunu belirterek, "Her zaman önceliğimiz olan ülkemizin sürdürülebilir ekonomik kalkınmasına destek sağlanması amacıyla, çeşitlendirilmiş dış finansmana yönelik stratejilerimiz kararlılıkla sürdürülecektir. Bu vesile ile söz konusu işlemin tarafı olan yatırımcımıza iş birliği için teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

AA