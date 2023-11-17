Haber: Mert Osman Erman

Salgın şu ana kadar onlarca kişinin ölümüne neden oldu ve 7,000'den fazla şüpheli vaka bildirildi.

Kent yetkilileri, kentin her tarafına yayılan salgının, binlerce kişinin öldüğü ölümcül bir salgını anımsattığını söylüyor.

"Kolera nedeniyle olağanüstü hal ilan ettik," yerel medya, Belediye Başkanı Ian Makone'yi şöyle aktardı. Yetkililer şimdi, yayılmanın önlenmesi ve güvenli su temini için yardım istiyor ve alınan yardımın yetersiz olduğunu belirtiyor.

Sağlık yetkilileri, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Derneği'ne göre salgının ardından yüksek sayıda başvuruyu kontrol altına almaya çalışıyor. Bu, vakaların yönetilmesi için yeterli sağlık çalışanının olmaması ve iletimi durdurmak için malzeme eksikliği nedeniyle zorlaşmaktadır.

Zimbabve, temiz suya erişim eksikliği nedeniyle son aylarda ölümcül bir kolera salgısıyla mücadele ediyor.

En son salgının merkezi, yetkililere göre bildirilen vakaların neredeyse yarısını oluşturan Harare'nin yüksek yoğunluklu Kuwadzana banliyösüdür.

Akut bir ishal enfeksiyonu olan kolera, Vibrio cholerae bakterisi ile kontamine edilmiş gıda veya su tüketimi sonucu oluşur.

Kolera, ishal ve kusmadan kaynaklanan sıvı ve tuz kaybını yerine koymak için bir oral rehidrasyon çözeltisi ile tedavi edilir.

Perşembe günü, Harare belediye başkanı, kolera salgınının 2008 salgınıyla benzerlikler taşıdığını söyledi.

O zaman, salgın 4,000'den fazla kişinin ölümüne yol açtı ve en az 100,000 kişi enfekte oldu, bu da ülkede temel hizmetlerin felce uğramasına neden oldu.

Bu, o zamanın Devlet Başkanı Robert Mugabe'yi uzun süreli rakibi Morgan Tsvangirai ile tarihi bir güç paylaşım anlaşması yapmaya zorladı.

2018'de ülke, tifo ve kolera ile ilgili bildirilen 20 ölüm ve 2,000'den fazla vaka nedeniyle olağanüstü hal ilan etti.

Belediye başkanı, "Kolera salgını intikamla geldi," şeklinde açıklama yaptı ve salgınla başa çıkmak için önlemleri açıkladı, bunlar arasında sokak satıcılarının kaldırılması ve güvenli su taşınması bulunuyor.

Ulusal Sağlık Bakanlığı Salı günü ülkede 7,398 şüpheli vaka, 50 onaylanmış ölüm ve 109 hastanın olduğunu duyurdu.

Kızılhaç ve Kızılay Derneği, hastalığın hızla yayıldığını, ülkenin 62 bölgesinden 45'inde ve ülkenin tüm 10 ilinde çoklu coğrafi alanları etkilediğini belirtiyor.

Salgının sınırı aşması bekleniyor.

Malavi, Güney Afrika ve Mozambik de dahil olmak üzere komşu ülkeler geçmişte sık sık kolera salgınları yaşadı.