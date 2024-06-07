Sunuculuğunu başarılı televizyoncu Gökay Kalaycıoğlu ve magazin yorumcusu Bircan Bali’nin yaptığı İş İnsanları Marka ve Kariyer Zirvesi Ödülleri'nde sanat , spor , müzik ve iş dünyasının en başarılı isimleri meslek başarı ve onur ödüllerinin sahibi oldu. Son olarak bir sinema filminde ve Kanal D ekranlarında izlenme rekorları kıran İnci Taneleri’nde rol alarak sektöre hızlı bir şekilde geri dönüş yapan başarılı ve güzel oyuncu Zilan Duru, meslek hayatının 18. Yıl dönümü münasebetiyle jüri özel ödülünü aldı.

ÖDÜLÜNÜ SEKTÖRDE ÖNÜNÜ KESMEYE ÇALIŞANLARA İTHAF ETTİ

Muhteşem gece birbirinden güzel sahne performansları, dans şovları ve katılımcı kitlesi ile dikkat çekerken basında da büyük ilgi gördü. Sahnede son olarak bir sinema filminde ve Kanal D ekranlarında izlenme rekorları kıran İnci Taneleri’nde rol alarak sektöre hızlı bir şekilde geri dönüş yapan başarılı ve güzel oyuncu Zilan Duru, ödülü alırken yaptığı konuşma büyük dikkat çekti. Ödülünü sektörde önünü kesmeye çalışanlara ithaf ettiğini belirten Duru, “Öncelikle organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Güle oynaya bazen de ağlaya ağlaya bir 18 sene geçirdim bu meslekte ama en çokta önümü kesenlere teşekkür ediyorum. Onlar olmasalardı, olmazdık. Şükürler olsun” dedi.

Gecede ödül alan başarılı oyuncu Zilan Duru, 20 senelik arkadaşı olan ve yakın dönemde kanseri yenen oyuncu Ayçin Tuyun ilebirlikte kutlama yaptı.