İSTANBUL - Zeytinburnu Belediyesi ilçedeki 112 Acil Hizmet İstasyonu sayısını yükseltmeye devam ediyor. İlçede 2023 yılı Acil Sağlık Hizmeti vaka sayısının 9 bin 296’ya ulaşmasının ardından kolları sıvayan Zeytinburnu Belediyesi; Sümer, Seyitnizam ve Kazlıçeşme Mahalleleri’ne de yeni istasyonlar kurdu. 3 yeni 112 Acil Hizmet İstasyonu’nun açılışını yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Sümer, Seyitnizam ve Kazlıçeşme’deki yeni noktalarımızla birlikte, ilçemizde toplam istasyon sayımızı 7’ye çıkarıyoruz. Zeytinburnulu hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun.” dedi.

“24 saat açık”

İstasyonların yerlerinin nüfus yoğunluğu, trafik durumu, sağlık kuruluşlarına mesafe gibi birçok parametreye göre belirlendiğine dikkat çeken Başkan Arısoy, “İstasyonlarımızın hepsi 24 saat açık. Her birinde sağlık personelleri, acil tıp teknikerleri ve şoförlerden oluşan 12 personel görev alıyor. Ciddi hastalık ve yaralanmalar için acil tedavi ve nakil hizmeti veren bu istasyonlar hayat kurtarmak için çok önemli.” diye konuştu.

“2 yeni Aile Sağlığı Merkezi daha kazandıracağız”

Hâlihazırda Zeytinburnu’nda 18 Aile Sağlığı Merkezi’nin bulunduğunu, burada 79 aile hekimi ve 74 aile sağlığı elemanının çalıştığını belirten Başkan Arısoy, son olarak, pandemi döneminde Maltepe Aile Sağlığı Merkezi‘ni hizmete aldıklarını söyleyerek, ilçeye 2 yeni Aile Sağlığı Merkezi daha kazandıracaklarının bilgisini verdi.

HABER: MERVE ELÇİ