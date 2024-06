Avrasya Hastanesi, bu gurur verici süreci konsey ekibinde yer alan doktorlara sürpriz bir program organize ederek kutladı. Biz de bu hafta bu programın detaylarına yer verdik. Herkese sağlık dolu bir hafta dilerim.

Hastanede her hafta düzenlenen Onkoloji konseyinde kanser tanısı konulan hastalara en iyi ve doğru tedavi kararlarını vermek için birbirinin görüşlerine, tecrübelerine danışan, multidispliner yaklaşımlarla kararlar alan birçok farklı branştan hekimler yer almaktadır. Yurtiçi ve yurtdışından gelen başarılı tedavi sonuçları alan sayısız hastalar mevcut olmaktadır. Onkoloji konseyinin 400. programında Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Hüseyin Urlu, Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Ali Rıza Cenal, Patoloji Uzmanı Uzm. Dr. Nilgün Erdoğan, Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Gençhellaç, Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatma Şen, Radyasyon Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. M. Vecdi Ertekin günün anlam ve önemine değindi.

İdari Amir Gönül Dilek programın moderatörlüğünü üstlenirken açılış konuşmasında hastanede gerçekleştirilen onkoloji konseyinin geçmişten bugüne tarihine vurgu yaptı.

“Bugün onkoloji konseyimizin 400.sü gerçekleşiyor. İlk yıllarda merhum Prof. Dr. Gökhan Töre ile ihtiyaçlar halinde belli aralıklarla tümör konseyi adı altında gerçekleştirilmekteydi, Onunla hayata geçirildi. Sonrasında geçmiş yıllarda görev yapan eski çalışma arkadaşımız Doç. Dr. Mahmut İlhan ile bu süreç devam ettirildi. Ve şimdi sizler gibi kıymetli hekimlerimizle de istikrarlı bir şekilde her hafta yürütülmektedir. Bu konseyde nice hastalara şifa ve umut olduğunuz için her birinize başta onlar ve aileleri adına sonra da hastanemiz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Böyle bir program fikrini bizle paylaşan İşletme Direktörümüz İbrahim Urlu ve Yönetim Kurulu Üyesi İlkşan Urlu’ ya da sizler huzurunda teşekkür etmek isterim. Avrasya Hastanesi olarak Türkiye’de onkolojide ileri düzeyde çalışmalar yapan, ileri düzeyde tercih edilen bir hastane olmak mutluluk verici. Bunun yanı sıra yurtdışından dünyanın çok farklı ülkelerinden her ırktan gelen çeşitli hastaların hastanemize geldiği görülmektedir. Bunu sizler gibi değerli hocalarımızın emeklerine borçluyuz. Bu iş gerçekten de ekip birliği işi tek bir branşla bitmiyor. Radyasyon onkolojisi, medikal onkoloji, radyoloji, patoloji laboratuvarı, genel cerrahi kliniği, göğüs hastalıkları kliniği, mikrobiyoloji ve biyokimya laboratuvarımız, nükleer tıp birimimiz bu hastalığın tanı ve tedavisinde adeta bölünmez zincir gibiler. Birbirinin görüşüne, bilgisine tecrübesine danışan harika bir ekiple bu süreci sürdürmekteyiz. Aksatılmadan disiplinli bir şekilde yürütülen çok kıymetli bir işin kıymetlilerisiniz. Sadece hastalar değil biz çalışanlar olarak da yakınlarımız için danıştığımız konularda ve tedavilerinizde bizlere büyük destekler veriyor moral sağlıyorsunuz. Hastane yönetimimizde bu alalarda hiçbir şeyden kaçınmadan ihtiyaçları en hızlı ve güvenilir şekilde kaliteli teknolojilerle sağlamaktadır. Yeniliğe ve yenilenmeye önem vermektedir.400. Onkoloji konseyimiz kutlu olsun. Katılan emek veren herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

Patoloji Uzmanı Uzm. Dr. Rukiye Nilgün Erdoğan: “Gerçekten bu sabah bu sürprizi gördüğüm zaman duygulandım, böyle bir organizasyonu düşünen herkese teşekkür ediyoruz. İnsanın emeğinin, kıymetinin bilinmesi gerçekten de çok güzel. Sanırım en kıdemli konsey hekimlerinden biri de benim, Hüseyin Bey ile birlikte 10 yıldır onkoloji konseyindeyiz. Tabi ki eski ekip arkadaşlarımızı da minnetle anıyoruz ve onlara da buradan çok selamlar, sevgiler sunuyoruz. Zaman içinde ekip elemanları değişti ama yine uzun bir süredir sabit ve gerçekten kıymetli hekimlerimizle daha da güçlenerek bu yolda devam ettik. Umarım bundan sonraki yıllar içinde de yine hep beraber bu değerli çalışmayı sürdürebiliriz.”

Doç. Dr. Fatma Şen: “31 Ekim 2016'den beri Avrasya bünesinde çalışıyorum. En zor günülerimde benim ailem oldunuz, çalışma arkadaşlarım oldunuz ve sonra da çok güzel bir ekip olduk, bu noktalara kadar geldik sizlerle bir arada olmaktan çok mutluyum. Gerçekten üst düzey bir konsey yaptığımıza inanıyorum. Tüm branşlarla birlikte hareket ederek güzel işler başarıyoruz. Uzun yıllar bu toplantıların bir parçası olarak hastalarımız için en doğru kararları vermek nasip olsun diye temenni ediyorum. Herkese anlamlı ve güzel duygular hissettiren bu program için çok teşekkür ederim.

Prof. Dr. Hakan Gençhellaç: “Avrasya bünyesinde benimde yaklaşık 4 yılım dolmuş. Bu konseyin bir parçası olmak faydalı işler yapmak bizi mutlu ediyor, nice 400'ler diliyorum.”

Prof. Dr. Mustafa Vecdi Ertekin: “Ben de burada 8.yılımı doldurdum. Geldiğim günden beri onkoloji konseyleri ile devam ediyorum. Ben geldiğimde yazları tatil olan, kışları devam eden bir konsey vardı. Fakat arkadaşlarla hastalık durmaz diye karar verdik. Kanser hastalarımıza teşhis ve tedavileri açısından multidisiplin tedavisi gereklidir, o nedenle konseyimizi çok kıymetli buluyorum ve herkese çok teşekkür ediyorum.”

Prof. Dr. Ali Rıza Cenal: “Başhekim olduğumdan beri neredeyse her konseye katıldım. Hakikaten çalışmalarımızı çok değerli buluyorum. Multidisipliner olarak bütün bölümler tedavi arayarak, tartışarak, en güncel konuları ele alarak oldukça faydalı bilgiler veriyor, kararlar alıyorlar. Herkese emekleri ve çalışmaları adına teşekkür ediyoruz. “

Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Hüseyin Urlu: Bezmi Alem'de ihtisas yapmıştım. İhtisastan sonra da 4 sene orada uzman olarak göreve devam ettim. Konseylerin faaliyete geçmesinde öncülük gösteren program başında bahsettiğiniz Gökhan Töre benim aile dostum, ağabeyim, arkadaşımdı. Yine benim orada klinik şefimdi. Birde Mazhar Hoca vardı, hem patologdu hem de cerrahtı onkolojiye de oldukça önem vermişti. Orada da konseyler yapılırdı. Sadece onkoloji, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisinde değil tüm endoskopilerde, bronkoskopi gibi tüm dallarda iyi bir alt yapısı da vardı. O zamanın teknolojine uygun en donanımlı cihazlar, aletler de vardı. Benim için onlar hep birer örnekti. Hem hocaları örnekti hem de alt yapısı örnekti. Burada açılırken onkolojiyi rahmetli Gökhan Töre ile beraber kurduk ve sadece radyasyon onkolojisinin işin içine girmesi yetmiyordu, patolojiyi de kurduk. Gastroskopiler, kolonoskopiler, bronkoskopiler o tarihlerde bile burada yapılabiliyor durumdaydı. Bunlar bizim için gururdu. Dönemin Cumhurbaşkanı olan merhum Süleyman Demirel’e kadar gittik, o zaman bir hastane açıyor olduğumuzu onkoloji bölümümüz olduğunu ve açılışımızı yapmasını istediğimizin ricasını sunduk. Açılışımızı Süleyman Demirel yaptı ama işin içinde onkoloji olduğu için bu açılışı yapacaklarını söyledi ve gurur duyduk. Altyapı olarak da bugün hastanemizde Pet-Ct, Mr, (BT) Bilgisayarlı Tomografi, Anjio gibi birçok alanda onkolojiye yardımcı olacak işlemler yapılabiliyor. Girişimsel radyoloji de bizim çok istediklerimizden biriydi. Prof. Dr. Hakan Gençhellaç hocamız da aramıza katılınca bu ekibi tamamlamış olduk. Onkoloji ile ilgili İstanbul caddelerinde birtakım tanıtım görsellerini görmüşsünüzdür. Bu ekip, sizin gibi kıymetli hekim arkadaşlarım, bu hizmet bizim için övünülecek bir başarı tablosu. Avrasya Hastanesi bugün yurt içi ve yurtdışı hasta tedavilerinde tercih edilirlikte iyi bir noktada yer almaktadır. bize bu gururu yaşattığınız için hepinize teşekkür ediyorum,daha nice başarılarımız olsun. İnsan sağlığı için elimizden geleni yapmaya her zaman gayret edecek, kanserle uzun yıllar savaşmaya devam edeceğiz.“

Konseyde konuşmacıların dışında konsey ekibinde yer alan, Nükleer Tıp Uzmanı Prof. Dr. Erhan Varoğlu, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kerim Özakay, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Şefika Aksoy, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Kenan Abbaslı, Radyasyon Onkoloji Uzmanı Uzm. Dr. Murat Güveli de yer aldı. Üroloji Uzmanımız Prof. Dr. Süleyman Kılıç, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları Uzm. Dr. Ragıp Hamdi Yazgan, Uzm. Dr. Nurcan Kaya, Beslenme ve Diyet Uzmanı Uzm. Dyt Büşra Çengel’de ekip arkadaşlarını bu başarılarında yalnız bırakmadı.

Program bitiminde ekipte yer alan tüm hekimlerimizle 400. Onkoloji Konseyi’ne özel hazırlanmış olan pasta kesimi gerçekleştirdi. Mutluluk ,birlik, beraberlik, dostluk ve başarı içerisinde keyifli anlar yaşadı.