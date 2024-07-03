Çeyrek asırlık bir başarı öyküsü programı Zeytinburnu Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, protokol konuklar, Avrasya Hastanesi Yönetim Kurulu, yöneticileri, doktorları ve çalışma arkadaşları katımlıyla gerçekleşti. Biz de Önce vatan gazetesi ailesi olarak Avrasya hastanesine uzun nice yıllar dileriz. Programın detayları sizlerle. Herkese iyi haftalar dilerim.

27 Haziran 1999’da resmi açılışı yapılan Zeytinburnu Avrasya Hastanesi’nin tarihinden çok kısa bir şekilde yola çıkıldı. Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Hüseyin Urlu’nun hastane deneyiminden şöyle bahsedildi; “İlk hastanecilik tecrübesi 1992’de faaliyete geçen Çamlık Hastanesi ile başladı. Bunun öncesinde Erdem Yügen Kliniğinde geçen geceli gündüzlü nöbetler geçti. Muayene odaklılıktan poliklinik odaklılığa, poliklinik odaklılıktan, hastane odaklılığa devam eden başarı öyküsü. Çamlık hastanesi hizmete devam ederken 1999’da Urlu ailesinin kuruluşu olan Zeytinburnu Avrasya Hastanesi hizmete başladı.

Zeytinburnu Avrasya Hastanesinin açılışını dönemin 9.Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel yaptı. Bu açılış davetini yapmak için Zeytinburnu iş adamları derneği üyelerinden sayın Remzi Yılmaz, Kaya Balkan, Fuat Bodur gibi Avrasya dostlarının yer aldığı 15 kişilik bir ekiple Cumhurbaşkanı makamında ziyaret yapıldı. Davet büyük bir nezaketle de kabul edildi. Merhum Demirel’in açılış kurdelesini keserken söylediği bir söz vardı “burası hastalara şifa kapısı olsun” bu sözü yerini buldu, şimdilerde sadece Zeytinburnu değil, İstanbul değil, Türkiye değil, uluslararası boyutta nam kazanmış bir hastane oldu. İngiltere, Almanya, Amerika, Rusya, Afrika, İspanya gibi büyük devletlerden hastaları olan Avrasya Hastanesi başarılarına her gün bir yenisini ekledi.

25 yıllık bu hastane eskimeden, değişti, yenilendi, cihazları, alanları, teknikleri yeniledi. İlerleyen yıllarda daha da büyüyerek hastalarımıza hizmetlerimizde daha geniş kapsamlı olarak devam etti. 17.yılına geldiğinde grup hastane olma yolunda güzel adımlar attı. 2. hastane kurma fikri hastalara daha fazla ve daha hızlı ulaşma imkanı sağladı. Temmuz 2016’da modernlikte ve teknolojide dünya standartlarının üzerinde olan Gaziosmanpaşa Avrasya Hastanesi hizmete başladı. Ve şimdi toplamda Üç hastane oldu. 1000 üzeri sağlık çalışanı, 150’ye yakın medikal kadromuzla kocaman bir Avrasya ailesi. Özellikle Zeytinburnu Avrasya Hastanesi onkolojide Türkiye’de sektörün öncü kuruluşları arasında yer aldı.

Urlu ailesine Zeytinburnu ilçesi olarak böyle bir markayı böyle bir değeri Zeytinburnu’na kazandırdığı için teşekkür ediyoruz

Programın açılışından sonra konuşan Zeytinburnu Kaymakamı Dr. Adem Uslu: Avrasya Hastanesinin kurucusu çok değerli Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Hüseyin Urlu hocamız, hastanemizin çok değerli yöneticileri çok değerli doktorlarımız çok değerli sağlık çalışanlarımız Zeytinburnu’muzun bir markası olan, hitap edilirken Zeytinburnu Avrasya Hastanesi olarak hitap edilen, Zeytinburnu’na vurgu yapılan Avrasya Hastanesini 25. kuruluş yıl dönümü programına hepiniz hoş geldiniz diyor, sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Çeyrek asır tabii ne videoyla ne ifadeyle ne lisanla anlatılabilir gibi değil. 25 yıllık bir geçmiş var, bu 25 yıllık geçmişin daha öncesinde Bakırköy’de Çamlık ismiyle devam eden hastaneler grubunda yer alan bir özel hastanecilik hikâyesi var ama oradan da elde edilen birikimle ve cesaretle Zeytinburnu’nda 25 yıl önce başlayan Avrasya serüveni var ve bu zaman dilimi içerisinde hastanenin hayata geçtiği resmi açılışının yapıldığı o dönemki Sayın Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in; "Bu hastane hastalara şifa dağıtsın şifa kapısı olsun" dediği günden itibaren binlerce hastaya gerek ülkemizden gerek uluslararası toplumdan binlerce hastaya şifa kapısı oldu.emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Urlu ailesine Zeytinburnu ilçesi olarak böyle bir markayı böyle bir değeri Zeytinburnu’na kazandırdığı için teşekkür ediyoruz. Bugün burada plaket alacak olan 20 ve 25 yıldır Avrasya Hastanesi çatısı altında emek gösteren herkesi ayrıca tebrik ediyorum nice 25 yıllara diyorum ve Avrasya Hastanesini 25. yılının hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum saygılarımı sunuyorum” dedi.

İnanıyoruz ki Avrasya Hastanesi önümüzdeki dönemde de aynı başarısını sürdürecek

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy: “Çok kıymetli doktorlar sağlık çalışanları öncelikle hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Avrasya Hastanemizin 25. Yılı kutlu olsun. Hikâyeyi hepimiz biliyoruz hepimizin gözü önünde 25 yıl geçti. Benim Zeytinburnu hikâyem Avrasya Hastanesinden önce başlar dolayısıyla Avrasya Hastanesinden önceki halini de biliyoruz. Son 25 yıl Zeytinburnu kimliğinde önemli bir paya sahip Avrasya Hastanesi. İnanıyoruz ki önümüzdeki dönemde de aynı başarısını sürdürecek. Bende en başta yönetim kurulu başkanı Op. Dr. Hüseyin Urlu Bey’e değerli ekibine ailesine doktorlarımıza sağlık çalışanlarımıza ve bu başarıda emeği olan herkese teşekkür ediyorum hepinizi saygıyla selamlıyorum” dedi.

Birlikte daha nice güzel hizmetleri üretmeye çalışacağız

Op. Dr Hüseyin Urlu: “Bugün burada bizimle olduğunuz için çok mutluyum hepinize çok teşekkür ederim. Hikâyemizi arkadaşımız anlattı videoda da görüntülerin bir kısmı göründü gerçekten biz burada bu hizmeti vermekten son derece mutluyuz çok doğru bir iş yaptığımıza da inanıyoruz biz buraya geldiğimizde o günün belediye başkanı "İyi düşündünüz mü?" dedi. Gerçekten önemli bir yatırım yapacağımıza inanıyorduk belediye başkanımız "burada ilk özel hastane sektörüne siz giriyorsunuz burada bir alışveriş merkezi ve özel kolejde açılacak" demişti. Kolej ve Avrasya Hastanesi birlikte başlamıştı. Güzel şeyler yaptık, birlikte paylaştık. Gerek bizim gerek belediyemizin gerek tüm kamu alanında sağlık bakanlığının destekleriyle bu kurum bugünlere geldi. İyi şeyler yaptığımıza inanıyoruz. Öncelikle bunları yaparken çalışma arkadaşlarımın gösterdiği destek, 25 yıllık emekleri, burada devam eden veya devam etmeyen birçok arkadaşımızın sayısız destekleri oldu. Ben bunların hepsine sizlerin huzurunda tekrardan teşekkür ediyorum. Ayrıca ailemin burada bizimle beraber olması bu desteği vermesi çok önemliydi.Bbunu içinde teşekkür ediyorum. Birlikte daha nice güzel hizmetleri üretmeye çalışacağız. Çok teşekkürler saygılar sevgiler” dedi.

Daha uzun süre birlikte çalışmamızı diliyorum

Prof. Dr. Ali Rıza Cenal: “Hepiniz hoş geldiniz 25 yılda yapılan hastanenin sağlık çalışmaları, sağlık çalışanlarına iyi davranması aynı zamanda çalışanlarında bu hastaneye bağlı kalması 25 yıl boyunca beraber çalışması son derece değerli, daha uzun süre birlikte çalışmamızı diliyorum” dedi.

Nice güzel ve başarılı yıllarımızın olmasını diliyorum

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Gülay Aziret Tosunay: “Hepiniz hoş geldiniz bugün hastanemizin 25. Yılını kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz hep birlikte. Bende, bu büyük ailenin ilk açıldığı günden beri bir çalışanıyım nice güzel ve başarılı yıllarımızın olmasını diliyorum. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz” dedi.