Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle İstanbul'a gelen Zelenskiy, Vahdettin Köşkü'nde Erdoğan ile baş başa görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik ederek "Ülkemiz ve halklarımız için barış isteyen herkese teşekkür etmek için buradayım." diye konuştu.

Karadeniz'in güvenlik ve işbirliği alanı olması gerektiğini, kesinlikle herhangi bir savaş, kriz alanı ya da dondurulmuş kriz alanı olmaması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan değişmez desteği için minnettarım." ifadesini kullandı.

Öte yandan Zelenskiy, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'daki durumu da görüştüklerini belirterek "Karadeniz tahıl girişimine ve Ukrayna'dan tahıl inisiyatifine olan desteğiniz için minnettarım." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Ukrayna'nın barış planına olan desteği için de minnettar olduklarını ve bu barış planını hayata geçirmek için çalıştıklarını kaydeden Zelenskiy, "Türkiye, bu barış planı kapsamında liderlik konumunu üstlenmeye hazır." dedi.

Zelenskiy, görüşmede Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi'ni de görüştüklerini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğini hak ettiğini ifade etmesinin kendisini memnun ettiğini söyledi.

AA