Kiev

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, doğu cephesindeki Bahmut yönüne gittiğini belirtti.

Buraya askerleri, 29 Temmuz Özel Harekat Kuvvetleri Günü dolayısıyla kutlamak için geldiğini kaydeden Zelenskiy, "Komutanın raporunu dinledim, askerlerle konuştum. Çok güçlüler ve etkililer." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, özel harekat kuvvetlerinin operasyonları hakkında ayrıntı vermenin şu anda mümkün olmadığını ancak bu askerlerin yerine getirdiği görevlerin gerçekten "kahramanca" olduğunu vurguladı.

Özel harekat kuvvetlerinin (Rusya'nın) Ukrayna'yı yok etmesine izin vermediğini vurgulayan Zelenskiy, "Özgürlüğümüz ve hepimizin hayatı, çocuklarımız, ülkemizin bugünü ve geleceği için 520 gün süren çok zor bir tam ölçekli savaştan sonra bu kadar güçlü kaldığınız için teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Devlet Başkanı Zelenskiy, Donetsk bölgesinde askerlerle görüştüğünü, onları da Özel Harekat Kuvvetleri Günü dolayısıyla tebrik ettiğini ve komutanların raporlarını dinlediğini kaydetti.

AA