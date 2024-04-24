Ankara

Yiğit'in, 7 Mayıs 2020'de başladığı görev süresinin dolacak olması nedeniyle mevzuat gereği Danıştay Genel Kurulunda başkanlık seçimi yapıldı.

Seçimlerin ikinci turunda 62 oy alarak Danıştay üyelerinin salt çoğunluğunu elde eden Yiğit, 4 yıllığına yeniden Danıştay Başkanı seçildi.

Diğer adaylardan Fethi Aslan 19, Emin Sınmaz 13, Yunus Aykın ise 6 oy aldı.

Seçimde adayların, 116 Danıştay üye kadro sayısının salt çoğunluğu olan en az 59 oyu alması gerekiyordu.

Bakan Tunç, Yiğit'i tebrik etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Danıştay Başkanlığına yeniden seçilen sayın Zeki Yiğit'i tebrik ediyor, görevinde üstün muvaffakiyetler diliyorum. Yargı camiamıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.