Zaporijya

Rusya'nın 9 Ağustos'ta Zaporijya kentindeki Şevçenko Mahallesi'ne düzenlediği saldırı sonucu, çok sayıda mağaza ile bir market hasar gördü.

Üç kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonucu bir kilise harabeye dönüştü.

Ukrayna polisi ve Acil Durumlar Servisi personelinin çalıştığı olay yerinde, vatandaşlar enkaz kaldırma sürecine katıldı.

"Kilisemizi yeniden inşa edeceğimizi umuyorum"

Kilisede görevli papaz Vasiliy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, füzenin kilisenin bulunduğu yere isabet ettiğini belirterek "Füzenin patlama dalgası kiliseyi ve etrafındaki yapıları yok etti. Tanrı insanları korudu. Kilisede de kimse yoktu. Yalnız bu füze yakındaki markete direkt düşseydi 3 kişi değil, çok insan ölürdü." dedi.

Vatandaşların desteğiyle yeni bir kilise inşa edilmesi umudunu paylaşan Vasiliy, "Kent sakinleri kilisenin durumuna çok üzüldü. Bazıları gelip enkaz kaldırma sürecinde yardımcı oluyor. Para topladıktan sonra kilisemizi yeniden inşa edeceğimizi umuyorum." diye konuştu.

"Ölen insanlara yazık, onları geri çeviremeyiz"

Papaz Vasiliy, Rus ordusunun nereleri vurduğuna dikkat etmediğini belirterek "Ruslar, Suriye'de yaptıkları gibi Ukrayna topraklarında her şeyi yeryüzünden silmek istiyor, insanların burada hayatlarını sürdürmelerini istemiyor ancak bunu başaramayacaklar. Ölen insanlara yazık, onları geri getiremeyiz. Ne İncil ne de Kur'an-ı Kerim insan öldürmeyi öğretiyor ama bugünlerde tam tersi oluyor." ifadelerini kullandı.

Kentteki durumla ilgili de bilgi veren Vasiliy, savaşın başlamasından bu yana birçok kişinin şehirden ayrıldığını söyledi.

Vasiliy, "Gençlerimiz savaşıyor. Erkekler savaşta, kızların birçoğu cephede askerlere tıbbi destek veriyor. Bazıları da savaş nedeniyle kentten ayrıldı. Çok sayıda yaşlı kaldı. Durum pek iyi değil." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna, 9 Ağustos'ta, Rusya'nın Zaporijya kentine saldırı düzenlediğini ve saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 9 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

AA