Edinilen bilgiye göre, 2024 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmişti. Bu kapsamda, Temmuz 2024'ten geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 10 artış öngörülmüştü.

Bu yılın birinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 24,73 olarak gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı ilave yüzde 9,31 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuzdan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 19,31 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 24,73 artış sağlandı.

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 32 bin 861 liradan 39 bin 177 liraya, en düşük memur emekli aylığı 14 bin 741 liradan 17 bin 587 liraya yükseldi.

Bu artışlar neticesinde 2024 yılı temmuz dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı şöyle belirlendi:

UNVANLAR DRC. NET GÖREV AYLIĞI (*) 2024 Ocak-Haziran(TL) 2024 Temmuz-Aralık (TL) ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu) 1/4 49.867 59.467 MEMUR- (Üniversite Mezunu) 9/1 34.235 40.817 UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 44.085 52.568 ÖĞRETMEN 1/4 39.781 47.433 BAŞKOMİSER 3/1 48.920 58.338 POLİS MEMURU 8/1 44.292 52.816 UZMAN DOKTOR 1/4 82.026 97.836 HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu) 5/1 40.179 47.909 MÜHENDİS 1/4 50.869 60.663 TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1 35.490 42.313 PROFESÖR 1/4 72.422 86.378 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 48.003 57.243 VAİZ 1/4 41.582 49.582 AVUKAT 1/4 47.823 57.028

(*) Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.