Haber: Beyza Betül Cihan

Zafer Partisi, Çanakkale'de 57. Alay Karargahı'nda "Andımız" okudu.

Anafartalar Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlik kapsamında konuşan Özdağ, "İstedikleri kadar vatandaşlık versinler. Bütün bu vatandaşlıkları sona erdireceğiz, hepsini vatanlarına tek tek yollayacağız" şeklinde ifadeler kullandı.

Zafer Partisi'nin organize ettiği 'Zafer Yürüyüşü', 57'nci Alay'ı anma amacıyla düzenlendi. Etkinlikte, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da yer aldı. Özdağ ve katılımcılar, sabah saatlerinde Kocadere Kamp Alanı'ndan hareket ederek Conkbayırı'na doğru 2 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirdi. Toplanan kalabalık, Conkbayırı'nda çeşitli anmalar gerçekleştirerek duygusal anlar yaşadı.

Ümit Özdağ, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, ülkenin iç ve dış tehditlere karşı korunması gerektiğine vurgu yaparak, "Türk milletinin vatanını bin sene Haçlı Seferleri ile iç tuzaklarla alamayanlar, şimdi işgalci kitleleri ve ülkemizi satın almayı hedefleyen sermayeyi yollayarak milli birliğimizi, toprak bütünlüğümüzü, devlet yapımızın parçalanmasını hedefliyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. İstedikleri kadar vatandaşlık versinler. Bütün bu vatandaşlıkları sona erdireceğiz, hepsini vatanlarına tek tek yollayacağız. Bunu da hukuk devleti içinde, uluslararası hukuka uygun olarak yapacağız" ifadelerini kullandı