HABER: SEVGÜL EROĞLU

Türk tiyatrosunun asırlık çınarı Devlet Tiyatroları, 100. yılını Cumhuriyet'imizi Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda özel bir gösterim ile kutladı. Zafer Kayaokay'ın yönettiği ve proje koordinatörlüğünü Derya Keyf'in üstlendiği Cumhuriyetin ilan edilmesiyle taçlanan yüz yıllık tarihsel kesiti görsel ve işitsel bir şölenle anlatan "Yüzünde Yüzler" Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda seyirci ile buluştu. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile Başrejisör Sükun Işıtan'ın da izlediği oyunu çok sayıda gazeteci, davetli ve seyirci de takip etti. Bu görsel ve işitsel şölen sonrası Atatürk Kültür Merkezi Fuaye alanında 100. Yıl’a özel bir de kokteyl düzenlendi.

"Vatan bağrına düşman dayasın hançerini, bulunur elbet kurtaracak bahtı kara maderini" düsturuyla bizi millet yapan, özgürce yaşadığımız bir ülkeye kavuşturan tüm adsız kahramanlara selam, sevgi ve bir saygı duruşu niteliğinde bu işitsel görsel şölenin dekor tasarımı Hakan Dündar'a, kostüm tasarımı Burcu Melek Bozan ile Dilek Kaplan'a, ışık tasarımı Önder Arık'a, oyun müzikleri Can Atilla'ya, koreografisi Pınar Ataer'e ait olan ve korrepetitörlüğüne Melikcan Zaman ile Türkü Deyiş Çınar'ın imza attığı oyunda, İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçıları Berrin Akhasanoğlu, Doruk Nalbantoğlu, Ebru Aytürk Şayan, Fatih Dokgöz, Hakan Güneri, Mehlika Balkan, Metin Belgin, Orhan Kurtuldu, Şebnem Dokurel Topçuoğlu, Tansel Öngel, Tayfun Erarslan ve Yeşim Gül'e yine İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçılarından oluşan yaklaşık 120 kişilik dev bir kadro eşlik etti.

İstiklal mücadelesinin 100 yıllık tarihini içeren oyun izleyicilerden tam not alarak dakikalarca ayakta alkışlandı.