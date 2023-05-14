DİYARBAKIR- Memorial Diyarbakır Hastanesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Bölümü’nden Doç. Dr. Ferit Akıl tarafından tükürük bezi ameliyatlarında yüz sinirinin bulunması ve korunması sağlamak üzere geliştirilen 'Akil Groove' yöntemi bu alanda öne çıkıyor. Doç. Dr. Akıl, soyadının verildiği ve tıp literatürüne giren 'Akil Groove' isimli özel cerrahi yöntem hakkında bilgi verdi.

Felç ve estetik kaygısını ortadan kaldırıyor

Akil groove tükürük bezi (parotis) ameliyatlarında yüz sinirinin (fasial sinir) bulunması için tanımlanmış anatomik bir yapı landmark belirteç olarak ifade edebilmektedir. Bu yöntem tükürük bezi ameliyatlarında sık karşılaşılan ve büyük risk içeren yüz sinirlerinin korunması açısından oldukça önem arz etmektedir. Yüz sinirlerinin bulunduğu alanda yüz kaslarında meydana gelecek hasar tedavisi zor veya mümkün olmayan sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Akil Groove yöntemi ile tükürük bezi tümörlerinde sinirlerin tespit edilmesi ve önlem alarak cerrahi işlemin gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. Akil groove tükürük bezinde(parotis) ameliyat gerektiren tüm durumlarda cerrahlara kolaylık sağlayan ve yüz sinirinin korunmasında fayda sağlayan bir landmarktır. Mimiksiz bir yüz ifadesi, kaşları oynatamama, gözlerde kayma veya tam anlamıyla kapanması, dudak şeklinde bozukluğa neden olabilecek yüz felcinin fonksiyonel bir bozukluğa yol açabilmesi ve estetik kaygı oluşturmaması için oldukça önemli bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Cerrahi işlem daha kısa sürüyor

Tükürük bezi ameliyatlarında hem bireylerin yüz sinirlerinin korunması açısından oldukça önemli olan akil Groove aynı zamanda cerrahların daha basit ve konforlu işlemler gerçekleştirmesini sağlamaktadır. İşlemi uygulayan cerrahın komplikasyonlardan kaçınması açısından önemli bir buluş olarak nitelendirilmektedir. Akil Groove yönteminin avantajları kısaca şu şekilde sıralanabilir;

Tükürük bezi(parotis) tümör ameliyatlarında cerraha sinirin daha kolay bulunabilir,

Ameliyat süresi kısalır,

Yüz felci riskinin düşmesi gibi avantajlar sağlar.

Yüz felci riskini minimum seviyeye indirmesi hem sağlık açısından hem de estetik açıdan kaygıyı azaltır.

Yöntem hastaya avantajları ile öne çıkıyor

Kulak Burun Boğaz cerrahisinde en çok karşılan durumlardan biri yüz siniri ile cerrahın karşı karşıya gelmesidir. Bu sinirlerde ortaya çıkabilecek hasar riskini minimum seviyeye indirmek için cerrahlar işlem gerçekleştirirken özenle çalışmaktadır. Tükürük bezi ameliyatlarının en korkulan komplikasyonu olan yüz felcinin olmaması için klasik ameliyatlarda dünyada kullanılan üç dört landmark belirteci mevcut olup, bu şekilde yüz siniri daha kolay tanınmaktadır. Akil groove olarak isimlendirilen landmarkta ameliyatlarda bu sinirin daha kolay ve erken tanınması için bir avantaj sağlayan cerrahlar belirteç veya landmark olarak değerlendirebilmektedir.

HABER: MERVE ELÇİ