HABER: DİNÇER KARACALAR



DreamTürk Tv’de ekrana gelen sunuculuğunu Emel Yalçın’ın, Genel koordinatörlüğünü Suat Yanç’ın, yapımcılığını Noah Entertainment’ın üstlendiği “50 Fifty” bu hafta özel gündemiyle müzik dünyasının nabzını tutacak.



Müziğe uzun bir aradan sonra geri dönen Yusuf Güney’den ses getirecek açıklamalar yaptı. Bir dönem müzikal heyecanını kaybettiğini söyleyen ve müziği bırakma noktasına gelen Güney bu heyecanı nasıl geri yakaladığını “50 fifty”e anlattı..



Gülben Ergen’le İbrahim Tatlıses, İzmir’de aynı sahnede buluştu! O eğlenceli anlarda neler yaşandı? Simge Sağın’dan çarpıcı itiraflar! Eski sevgilisiyle barışıp nasıl şarkılar yaptı? Bunun sırrı ne? Bodrum lahmacunu Funda Arar’ı neden çılgına çevirdi?



Konserler, yeni klipler ve son haberlerle müzik dünyasının nabzını tutacak “50 fifty” 6 Temmuz Perşembe akşamı 20.00’de ve tekrar bölümleriyle Cumartesi ve Pazar günü DreamTürk TV ekranlarında…