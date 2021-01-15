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Zeytinyağında hileye dikkat!

ADIYAMAN'da zeytin hasadının sona ermesiyle piyasada düşük fiyattan satışa sunulan zeytinyağında hilelere başvurulduğu bildirildi. İçerisine; kanola, soya, ayçiçeği ve tohum yağları karıştırılarak ucuza mal edilen zeytinyağının piyasalarda satışa sunulduğu belirtilirken, Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kiyas, gerçek zeytinyağının eksi derecede dolapta kristalleşmesi veya suya konulduğunda yüzeye çıkması ile anlaşılabileceğini söyledi.

15 Ocak 2021 Cuma 09:07
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Zeytinyağında hileye dikkat!

Uzmanların sağlıklı olduğu için tüketilmesi tavsiyesinde bulunmasıyla son yıllarda zeytinyağı satışları arttı. 2020 yılı hasadının tamamlanmasının ardından elde edilen yeni mahsul zeytin yağları da piyasada satışa sunuldu. Ancak, son zamanlarda piyasada ucuz fiyata zeytin yağı satılması üzerine uzmanlar, tüketicileri hileli yağlara karşı uyardı.

Adıyaman'da zeytin işleme tesisi sahibi Musa Sönmüş, ucuz zeytinyağlarından uzak durulması tavsiyesinde bulundu. Zeytinyağına ucuz olması için kanola, soya, ayçiçeği ve tohum yağlarının karıştırıldığını belirten Sönmüş, gerçek zeytinyağı için güvenilir esnafın tercih edilmesi gerektiğini söyledi. İçerisine katılan farklı yağlar ile ucuz maliyetle elde edilen zeytinyağlarının piyasada bulunduğunu anlatan Sönmüş, "Üstüne basarak söylemek istiyorum; kesinlikle markasız ve nerde üretildiği belli olmayan ürünler satın alınmasın. Zeytinyağındaki en büyük hile diğer ucuz yağların karıştırılmasıdır. Kanola, ayçiçeği, soya ve diğer tohum yağlarının karıştırılması ile ucuz maliyetli zeytinyağı elde edilerek satışa sunuluyor. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bildikleri markaları almaları, açıkta veya seyyar satıcılar tarafından kutularla ucuz fiyata satılan yağlardan uzak durmalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

SAF ZEYTİNYAĞI NASIL ANLAŞILIR?

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kiyas ise zeytinyağının saf olup olmadığının anlaşılmasının bazı püf noktaları olduğunu ifade etti. Kiyas, tuz ruhu ile buluştuğunda renginin değişmemesi halinde zeytinyağının saf olduğunun anlaşılabileceğini ifade ederek şöyle dedi:

"En doğru yöntem laboratuvarlarda analiz yapılması. Ama bunun yanı sıra evde yapılacak bazı testler ile de anlaşılabilir. 0 ve -6 derece arasında bir buzdolabına konulduğunda kristalleşme görülüyorsa gerçek zeytinyağı olduğu anlaşılıyor. Yine su dolu bir bardağa konulduğunda zeytinyağı yüzeye, üzerine çıkıyorsa gerçek zeytinyağı olduğu anlaşılabilir. Bir başka yöntem ise tuz ruhu ile buluştuğunda rengi değişmiyorsa zeytinyağının saf olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca içildiğinde genzi yakan zeytinyağının gerçek yağ olduğunu anlayabiliriz. Zeytinyağı kokusu zaten baskındır. Ancak en doğru yöntem gıda laboratuvarda tahliller yapılmasıdır."

Kiyas, piyasada satılan sahte zeytinyağlarına karşı denetimler yaptıklarını, tespit edilen kişi ve firmalar hakkında idari ve yasal işlem yapıldığını da ifade etti.

'TÜRKİYE'DE ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİ ALANINDA 20’NCİ SIRADAYIZ'

Nurettin Kiyas, Adıyaman'da 27 bin dekar alanda zeytin üretimi yapıldığını ve bu oran ile Türkiye'de 20'nci sırada bulunulduğunu kaydetti. Geçen yıl kentte 4 bin 400 ton zeytin üretimi yapıldığını anlatan Kiyas, "İlimizde zeytin dikili alanlarımız 27 bin dekar bu 27 bin dekar Türkiye'de zeytin yetiştiriciliği alanında 20'nci sıradayız. Zeytin veriminde bu yıl yaklaşık yüzde 20 civarında bir düşüş yaşandı. Üreticilerimiz son yıllarda veriminden dolayı zeytine yöneldi. Bu da kentteki ekim alanlarımızı genişletti. İlerleyen yıllarda Adıyaman'da zeytin ve zeytinyağı üretiminde ciddi artış bekliyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ZeytinyağıSahteHile
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