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'Zeytinin başkenti' Akhisar'da hasat başladı

TÜRKİYE'deki 190 milyon zeytin ağacının 22 milyonunu barındıran, sofralık zeytin üretiminde ilk sırada yer alan Manisa'nın Akhisar ilçesinde, zeytin hasadı başladı.

08 Ekim 2020 Perşembe 08:58
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'Zeytinin başkenti' Akhisar'da hasat başladı

Türkiye'de zeytin ve zeytinyağı üretiminde en önemli merkezlerden biri olan, 22 milyon üzerindeki ağaç varlığıyla sofralık zeytin üretiminde ilk sırada yer alan Akhisar'da, zeytin hasadı başladı. Geleneksel yöntemler başta olmak üzere makine yardımıyla da zeytinlerini toplayan üreticiler, kurak geçen mevsimden yana dertli. Buruşmaların yaşandığı zeytinlerde rekolte düşüklüğü beklenirken, üreticiler fiyat ve primlerin yükselmesini istedi.

Akhisar ilçesi Ballıca Mahallesi’nde zeytin üreticisi Haydar Çimen, sezonun başladığını belirterek, "Bugün ilk olarak domat zeytinde hasada başladık. Ortalama kilogram fiyatları 5 liraya gidiyor. Girdi maliyetlerimiz arttı. Bu nedenle domat zeytinin ortalama fiyatının 8 lira olmasını bekliyoruz. Bu yıl havaların kurak olması nedeniyle de zeytinler küçük. Kuraklık nedeniyle bu yıl suyumuz da az olunca zeytin taneleri daha da küçüldü. Bu da rekolteyi etkiler" diye konuştu.

'SULAMA ÇALIŞMASI YAPILMALI'

Zeytinyağı Tesisi İşletmecisi Yüksek Gıda Mühendisi Gökhan Köse, Akhisar ilçesinin Türkiye rekoltesinin yüzde 25'ini karşıladığını söyledi. Köse, şöyle devam etti:

"Domat zeytini ile hasadımız başladı. Rekolte olarak bakarsak kötü değil. Akhisar Türkiye'nin rekoltede yüzde 25'ini oluşturuyor. 190 milyon ağacın 22 milyonu Akhisar ve çevresinde yetişiyor. Sofralık olarak uslu, trilye gibi çeşitlerimiz var. Çiftçilerimiz bilinçli ve zeytinlerine iyi bakıyorlar. Ancak burada temel sorun su problemi. Akhisar'da su kaynaklarının daha derinlere inmesi nedeniyle sıkıntı yaşıyoruz. Su normalde 100 metrede çıkıyorsa, şimdi 200 metrede çıkıyor. Sulamayla alakalı çalışmaların yapılması gerekiyor. Sulama yetersiz olunca ürünler büyüyemiyor, bu durum da çiftçinin gelir kaybı yaşamasına neden oluyor."

'DANE ZEYTİNE PRİM DEVAM EDECEK'

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk de sezonun hayırlı olmasını diledi. Öztürk, kurak geçen mevsimin zeytinlerde buruşmalara neden olmasına rağmen rekolteyi geçen seneden düşük beklemediklerini söyledi. Öztürk, şöyle devam etti:

"Manisa'da 'domat' cinsi zeytinde hasat başladı. Manisa zeytinin başkenti. 22 milyonun üzerinde zeytin ağacına sahibiz. Biz sofralık zeytin üretiminde Türkiye'de 1'inciyiz. Yağlı zeytin üretiminde ise yıllara göre değişmekle birlikte 2'ncilik ile 5'incilik arasında değişen sıralamamız var. Manisa'da zeytin önemli bir ürün. Yaz döneminin kurak geçmesi ve sonbahar mevsimine girdiğimiz bu günlerde de yağmurların yağmaması sebebiyle zeytinlerde buruşma gözlemliyoruz. Yağışların yağması ile birlikte bu sorunun kısmen giderileceğine inanıyoruz. Zeytinyağına uzun yıllardan bu yana prim vardı. Bunun yanında uzun yıllardır sofralık zeytinde birinci olan bir şehir için önemli olan bir hususta dane zeytine prim verilmesidir. Bakanımız geçen yıl ilk olarak dane zeytine kilogramı 15 kuruş olmak üzere primi açıkladı. Bu bizim içim, sofralık zeytinde önemli bir merkez olan ilimiz için önemli bir aşamaydı. Bundan sonra da çiftçilerimize dane zeytin primini vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AkhisarZEYTİNHasat
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