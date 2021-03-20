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Yolcu otobüsü, arıza yapan kamyona çarptı: 3 yaralı

Bolu'nun Gerede ilçesinde D-100 karayolunda yolcu otobüsü arıza yaptığı için yolun sağ şeridine park eden kamyona çarptı. Kazada, 3 kişi yaralandı.

20 Mart 2021 Cumartesi 08:27
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Yolcu otobüsü, arıza yapan kamyona çarptı: 3 yaralı

Kaza, saat 05.00 sıralarında D-100 karayolunun Karabük ile Bolu arasındaki Kemikli rampası mevkiinde meydana geldi. Bolu yönüne giden İsmail Türkoğlu, yönetimindeki 11 AY 633 plakalı kamyon arıza yapınca aracı yolun şağ şeridine çekip durdu. Bu sırada, içerisinde 17 yolcusuyla Kars- İstanbul seferini yapan Erkan Demir yönetimindeki 34 DG 3636 plakalı yolcu otobüsü, kamyona arkadan çarptı. Kazada, otobüsteki yolculardan İsmail Can Adıgüzel, Recep Can Adıgüzel ve Cesim Kaya yaralandı. 

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

'MECBUREN ÇARPMAK ZORUNDA KALDIM'

Otobüsün şoförü Erkan Demir, kamyon sürücüsünün alkollü olduğunu öne sürerek, "Sağ şeritte arıza yapmış. Alkollüymüş zaten. Solumda da araba vardı. Sol tarafa da geçemedim. Mecburen sağ tarafı çarpmak zorunda kaldım" dedi.

Kaza nedeniyle D-100 karayolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapandı. Aralıklarla kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

DHA

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BoluGeredeOtobüsKazaTrafik Kazası
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