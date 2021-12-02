Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,857.40
ALTIN
770.10
DOLAR
13.47
STERLİN
17.95
EURO
15.29
22 Sözleşmeli Personel Alınıyor
22 Sözleşmeli Personel Alınıyor
Eski Hükümlüler Geçici Olarak İşe Alınacak 
Eski Hükümlüler Geçici Olarak...
Öğretim Görevlisi Alınacak
Öğretim Görevlisi Alınacak
Öğretim Elemanı Alınıyor
Öğretim Elemanı Alınıyor
Geçici İşçi Alımı Yapılacak
Geçici İşçi Alımı Yapılacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yolcu otobüsü, alev alev yandı

OSMANİYE'de yolcu otobüsü seyir halindeyken motor kısmanda yangın çıktı. Sürücüsünün yolun sağına park ederek yolcuları indirdiği otobüs kısa sürede alev topuna döndü. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

02 Aralık 2021 Perşembe 09:12
5 Okunma
Yolcu otobüsü, alev alev yandı

Olay, gece saatleri Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Toprakkale gişeleri yakınında meydana geldi. Mersin-Batman seferini yapan Faysal Ş. yönetimindeki 07 AIM 803 yolcu otobüsü seyir halindeyken motor bölümünde yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, otobüsü yolun sağına çekerek, yolcuları tahliye etti. Motor kısmında başlayıp, hızla tüm otobüsü saran yangında otobüs alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, yangını söndürdü. Yangının ardından otobüs, kullanılmaz hale geldi. Şans esiri yara almadan kurtulan yolcular ise otobüs firmasının temin ettiği başka bir otobüs ile götürüldü.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaOtobüsYolcu OtobüsüYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıyıköy Belediye Başkanı Sevinç, tutuklandı
Kıyıköy Belediye Başkanı Sevinç, tutuklandı
Eski eşini öldürüp, 2 kardeşini de yaraladı
Eski eşini öldürüp, 2 kardeşini de yaraladı
İZMİT'TE FECİ KAZA: 3 ÖLÜ
İZMİT'TE FECİ KAZA: 3 ÖLÜ
MSB: İran sınırında 1'i PKK/KCK'lı 5 kişi yakalandı
MSB: İran sınırında 1'i PKK/KCK'lı 5 kişi yakalandı
Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı
Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı
Ağrı ve Iğdır'da 'Eren Kış-9 Operasyonu' başlatıldı
Ağrı ve Iğdır'da 'Eren Kış-9 Operasyonu' başlatıldı
Van'da FETÖ operasyonu: 25 gözaltı
Van'da FETÖ operasyonu: 25 gözaltı
Depoya 'sahte içki' baskını: 5 gözaltı
Depoya 'sahte içki' baskını: 5 gözaltı
Trabzon'da sur kazılarında tarih fışkırıyor
Trabzon'da sur kazılarında tarih fışkırıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma