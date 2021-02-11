Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1558
ALTIN
417.950
DOLAR
7.0548
STERLİN
9.7509
EURO
8.5535
Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden tohumluk üretim hakkı satış ihalesi
Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden...
İzmir'de et entegre tesisleri ve müştemilatının irtifak hakkı ihalesi yapılacak
İzmir'de et entegre tesisleri...
Ticaret Bakanlığı 115 sürekli işçi alımı yapacak
Ticaret Bakanlığı 115 sürekli...
Karayolları Genel Müdürlüğü danışmanlık hizmeti alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü danışmanlık...
Bingöl Üniversitesi sürekli 9 işçi alımı yapacak
Bingöl Üniversitesi sürekli 9...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yol kenarındaki cinayetin nedeni halüsinasyon çıktı

Bursa’da, cansız bedeni yol kenarında bulunan Murat Bahadır'ı (41), arkadaşı Erman Ö.'nün (25) tabancayla vurarak öldürdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Erman Ö. ifadesinde, kullandığı uyuşturucunun etkisinde gördüğü halüsinasyon nedeniyle eşinin kendisini Murat Bahadır ile aldattığı düşüncesine kapıldığını, bu nedenle de arkadaşını öldürdüğünü söyledi. 

11 Şubat 2021 Perşembe 09:01
12 Okunma
Yol kenarındaki cinayetin nedeni halüsinasyon çıktı

Osmangazi ilçesi Çukurca Mahallesi'nde yol kenarında cansız bedeni bulunan ve biri göğsünden 3 kurşunla öldürüldüğü tespit edilen Murat Bahadır'ın cinayetindeki sır perdesi aralandı.

Polis ekipleri, Bahadır'ın ölü bulunduğu bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmalar sonunda  Murat Bahadır'ın bölgeye arkadaşı Erman Ö. ile birlikte geldiği tespit edildi.

Erman Ö., gece yarısı Nilüfer ilçesi Görükle bölgesinde yakaladı.

Gözaltına alınan Erman Ö., cinayeti itiraf etti. Erman Ö., ilk ifadesinde eşinin kendisini terk etmesi nedeniyle psikolojisinin bozuk olduğunu, kullandığı uyuşturucu etkisinde gördüğü halüsinasyon sonucu eşinin kendisini arkadaşı Murat Bahadır ile aldattığı düşüncesine kapılıp cinayeti işlediğini söyledi. Şüpheli Erman Ö.'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaCinayetHalüsinasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gökçeada ve Bozcaada’ya feribot seferleri yapılamıyor
Gökçeada ve Bozcaada’ya feribot seferleri yapılamıyor
Özgecan Aslan, mezarı başında anılıyor
Özgecan Aslan, mezarı başında anılıyor
5 asırlık camideki döner taşlı deprem düzeneği görenleri şaşırtıyor
5 asırlık camideki döner taşlı deprem düzeneği görenleri şaşırtıyor
Kavşakta dönen TIR'a otomobil çarptı: 3 ölü, 5 yaralı 
Kavşakta dönen TIR'a otomobil çarptı: 3 ölü, 5 yaralı 
Dağa çıkan çocuğun cesedi bulundu
Dağa çıkan çocuğun cesedi bulundu
Konya'da mutasyonlu virüs görülen mahalle sayısı 3'e çıktı
Konya'da mutasyonlu virüs görülen mahalle sayısı 3'e çıktı
Ankara Çayı, kırmızıya boyandı
Ankara Çayı, kırmızıya boyandı
VALİ CANBOLAT’TAN ‘UYUMAYAN KÜTÜPHANE’YE ZİYARET…
VALİ CANBOLAT’TAN ‘UYUMAYAN KÜTÜPHANE’YE ZİYARET…
Başkan Erdem, Gençleri Ağırladı
Başkan Erdem, Gençleri Ağırladı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma