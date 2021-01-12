Yoğun trafiğe 'akıllı sinyalizasyon sistemi'yle çözüm

Antalya, 1 milyon 155 bin 543 araç sayısıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı en çok aracın bulunduğu 4'üncü il konumunda. Özellikle son yıllarda artış gösteren araç sayısı nedeniyle kentin ana arterlerinde oluşan trafikte, zaman zaman uzun araç kuyrukları oluşuyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi, trafiği en az seviyeye düşürebilmek için kentteki birçok kavşakta ve ana arterde düzenlemeler yaptı.

IŞIKLARIN SÜRESİ YOĞUNLUĞA GÖRE DEĞİŞİYOR

Son olarak 2019'un Aralık ayında kentin en işlek kavşaklarından Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerindeki İl Sağlık Kavşağı'na ve Muratpaşa ilçesi İsmet Gökşen ile Sinanoğlu caddelerinin kesişimindeki kavşağa 360 derece görüş açısına sahip kameralar yerleştirildi. Kavşakları yukarıdan gören kameralar yoğunluğu gözlemliyor ve yapay zeka sayesinde sinyalizasyon süreleri değişiyor. Yoğunluğun yaşandığı bölgede yeşil ışık daha uzun, yaşanmadığı kısımda ise kısa süre yanıyor.

12 KAVŞAKTA DAHA UYGULANACAK

1 yıl önce deneme amaçlı kurulan sistem üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucunda, yüzde 25 zaman tasarrufu sağlandığı belirlendi. Sistem sayesinde 1 yılda 871 bin 270 litre yakıt, 6 milyon 290 bin 503 lira ise yakıt maliyetinden tasarruf sağlandı. Bunun yanı sıra, 2 milyon 102 bin 464 gram partiküler madde, 2 milyon 82 bin 371 kilogram da karbon emisyonunda azalma gerçekleşti. Sistemin önümüzdeki süreçte kentteki 12 kavşakta daha uygulanacağı öğrenildi.

'ÖNCE KAVŞAKLARIN GEOMETRİK DÜZENLENMESİ GEREKİYOR'

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç, sistemin 1 yılda nasıl sonuç vereceğini görmek için deneme çalışması yaptıklarını söyledi. Tonguç, “2 kavşakta yoğunluğa dayalı akıllı sinyalizasyon sistemi çalışmasını başlattık. Pandemi dönemindeki kısıtlamalarda sistemin nasıl çalıştığını daha iyi izledik. Bu sistemi 2 kavşakta uygulayarak başlamış olduk. Sistemin çalışabilmesi için önce kavşağın geometrik düzenlemesinin ve ölçümlenmesinin yapılması gerekiyor. Hesaplarımıza göre yüzde 25 civarında kazanç sağladık. Yoğun trafikte tam olarak gözlemlenmiyor, yoğunluk azalınca saniyelerin bilgisayar ortamında ölçülmesiyle bu sonuçlara ulaşabiliyoruz" dedi.

'TRAFİK AKIM İZLEME MERKEZİ HALİNE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ'

Diğer ilçelerdeki kavşaklarda da benzer çalışmalar yaptıklarını belirten Tonguç, “Bu iki kavşaktaki demo çalışmamızın ardından 12 kavşakta daha bu sistemi kurmayı düşünüyoruz. Bunlar birbirine yakın, ardışık ve yoğun olan kavşaklar. Bu sistemi daha sonra şehirde Trafik Akım İzleme Merkezi haline dönüştüreceğiz. Bu sistemi şu an uzaktan da izleyebiliyoruz ancak bunu geliştireceğiz. Bir de uzaktan erişim çalışmamız var. Alanya ilçemizde de kamera yardımıyla izlediğimiz belli kavşaklara Antalya merkezden müdahale edebilir hale geliyoruz" diye konuştu.