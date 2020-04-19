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Yoğun bakım ünitesine dönüştürülebilen sahra çadırı bağışı

İZMİR'de, iklimlendirme ve havalandırma firmasınca koronavirüsle mücadelede kullanılması için filtre sistemiyle izolasyonu gerçekleştirilmiş ve yoğun bakım ünitesi olarak kullanılabilecek sahra çadırı hazırlandı. Firmanın genel müdürü Seçkin Tuncer Erdoğmuş, amaçlarının, farkındalık projesi oluşturup, beraberlik ruhuna katkı sağlamak olduğunu, istenilen sağlık kuruluşuna üniteyi ücretsiz vereceklerini söyledi.

19 Nisan 2020 Pazar 10:12
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Yoğun bakım ünitesine dönüştürülebilen sahra çadırı bağışı

Merkezi Menderes'te bulunan iklimlendirme ve havalandırma firmasının yetkilileri, koronavirüsle mücadeleye destek vermek için harekete geçti. Olası acil durumda izolasyonu filtre sistemiyle sağlanmış, 8 yataklı yoğun bakım ünitesi olabilecek şartlara sahip sahra çadırı hazırlandı. Projelerinin amacını anlatan, firmanın genel müdürü Seçkin Tuncer Erdoğmuş, "Türkiye ve dünyayı saran koronavirüs pandemisi sonrası biz de firma olarak 'Ne yapabiliriz?' diye düşündük. Bununla ilgili dünyada neler yapıldığına dair araştırma yaptık. New York'taki Central Park'ta kurulan hastane sistemlerini gördük. 'Bu sistemleri nasıl yapabiliriz?' diye düşündük. Amacımız farkındalık projesi oluşturmak. Hastalıkla mücadeledeki en büyük detay, yoğun bakımdaki hastanın iyileşip sağlığına kavuşması ve bu sürecin iyi yönetilmesi. Bununla ilgili ülkemizde çok ciddi bir yatak kapasitesi var, yoğun bakım ünitesi kapasitemiz var. Bu açıdan çok şanslıyız. Ayrıca kurulmakta olan 2 sahra hastanesi var" dedi.

İZOLASYONLU, 8 YATAK KAPASİTELİ

Yaptıkları sistemin özelliklerinden de bahseden Erdoğmuş, "Bu yoğun bakım ünitesini kullanan hastaların enfekte olduğunu düşünecek olursak bu hastaların dışarıdan aldıkları havanın filtre edilmesi gerekiyor. Ayrıca enfekte olan hastalarımızın havayı kirletmemeleri için içerideki havanın hepa filtrelerden geçirilmesi gerekiyor. Sahra çadırı tamamen bu sistem üzerine kuruldu. Bu sayede hem hasta hem sağlık personeli hem de çevre olumsuz etkilenmeyecek. Bu sistemin içerisine 8 yatak koyduk. Yaklaşık 80 metrelik yoğun bakım ünitesi. Bunun daha büyüğünü yapmak mümkün. Ayrıca yoğun bakım ünitesinin dışında ameliyathane olarak da kullanabilecek ünite. Üzerinde kullanılan 3 kademe filtre var. Kaba, orta ve hepa filtre. Egzoz ettiğimiz havayı da hepa filtreden geçirip dış ortama atıyoruz. Bu üniteyi, Türk Kızılayı'na ya da bir sağlık kuruluşuna bağış yapmak istiyoruz" diye konuştu. 

DHA

Son Güncelleme: 19.04.2020 10:14
Anahtar Kelimeler:
Yoğun BakımüniteçadırSahra çadırıSahra HastanesiKoronavirüsSalgınHastalık
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