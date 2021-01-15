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Yıldırımlıların Emanetleri Sarıkamış'ta

YILDIRIM’DAN YAZILAN MEKTUPLAR SARIKAMIŞ’TA MEHMETÇİĞE ULAŞTI, SARIKAMIŞ’TA DUYGU DOLU ANLAR.

15 Ocak 2021 Cuma 15:04
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Yıldırımlıların Emanetleri Sarıkamış'ta

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA-Yıldırım Belediyesi tarafından Sarıkamış Harekatı'nda hayatını kaybeden 78 bin şehidi anmak ve Sarıkamış'ta halen vatani görevini sürdüren askerlere moral ve motivasyon desteği vermek amacıyla Yıldırım’dan Sarıkamış’taki Mehmetçiklere yazılan 106 mektup, Yıldırım Belediyesi yöneticileri tarafından Sarıkamış’ta teslim edildi.  Mektupları Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Taner Taştekin, Yıldırım Belediye Meclis Üyesi Şefik Kaya, Bursa Sarıkamışlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Kalaycı, Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim etti. Teslim programına Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal ve Kars Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu katıldı. Yazılan mektupları okuyan Mehmetçikler, duygu dolu anlar yaşadı. Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Taner Taştekin, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal’a Kur’an-ı Kerim ve Bayrak sancağı takdim etti.

BAŞKAN OKTAY YILMAZ’A TEŞEKKÜR

Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a teşekkür etti. Kaymakam Koşal, “Sarıkamış Şehitlerimiz anısına ülkemizin dört bir tarafından çocuklarımızın askerimize yazmış olduğu mektupları getirdiler. Bu anlamlı ve güzel proje için başta Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz olmak üzere ülkemizin dört bir tarafından askerlerimize mektup gönderen çocuklarımıza çok teşekkür ederek Sarıkamış’tan selam ederiz” dedi. Kars Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu da birlik ve kardeşlik mesajı vererek, Yıldırım Belediyemizin böyle kadirşinas davranışından dolayı çok teşekkür ediyorum. Zaferin ve hüznün birlikte yaşandığı bir coğrafyadayız. Askerlerimiz ve ordumuz var oldukça inşallah bu coğrafyamız üzerinde kötü emelleri olanlar amaçlarına ulaşamayacaktır. Biz doğusu ve batısıyla bu kardeşliğimizi sürdüreceğiz. Yeter ki birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi devam ettirelim. Bu anlamda kardeşlik pekiştirmede büyük bir adım atan Yıldırım Belediye Başkanımız ve temsilcisi olarak buraya gelen sizlere teşekkür ediyoruz diye konuştu 

TAŞTEKİN: ASKERİMİZİN YANINDAYIZ

Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Taner Taştekin ise şunları söyledi: Bizler Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz öncülüğünde ‘Uludağ’dan Allahuekber Dağları’na Bursa’dan Sarıkamış’a Şühedaya Saygı ve Mehmetçiğe Vefa Mektupları” diye bir proje düzenledik. Hem rahmet-i rahmana kavuşmuş bütün geçmişlerimize ve şüheda için hatim kampanyası gerçekleştirdik. Yıldırım ilçemizde 400’den fazla hatim okuyarak şühedaya bağışladık. Görev yapan Mehmetçiklerimiz için sağlık ve dualar edildi. Genç yaşlı her kuşaktan insanlarımız orada hali hazırda vatan nöbeti tutan Mehmetçiğimize mektuplar yazdılar. Hatta bunların içerisinde bir tanesi de Şerefcan kardeşimizdi. Şerefcan kardeşimizin de bir özelliği var. O bir Otizmli. Şerefcan da bu çağrıya kayıtsız kalmadı ve siz asker abilerine mektubunu yazdı. Bugün de buradayız. Askerlerimizin ve Mehmetçiğimizin yanındayız. Biz destanlarla yaşayan bir coğrafyanın insanlarıyız. Mehmetçiğimiz bin yıllar öncesinden aldığı bağımsızlık nöbetini burada tutuyor. Bizler burada hemşehrilerimizin yazdığı mektupları ve onlardan daha fazlası olan dualarını iletmek üzere geldik. Bu vesileyle de Yıldırım’dan getirdiğimiz Kur’an-ı Kerimimizi bayrağımızı ve mektuplarımızı Sayın Kaymakamımıza teslim ediyoruz şeklinde konuştu.

BAŞKAN YILMAZ’DAN MEKTUP

Konuşmaların ardından Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aytaç Çetinkaya, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın mektubunu okuyarak Başkan Yılmaz'a teşekkür etti. Başkan Yılmaz, mektubunda özetle şu sözlere yer verdi: Değerli asker kardeşim; Vatan müdafaası için memleket aşkı ile karakışta yola çıkmış bu toprakların sevdalılarından binlerce Mehmetçiğimizin karlı dağlarda can verdiği, şehâdet şerbetini içtiği vatan toprağının adıdır Sarıkamış. Vatan sevgisinin ne demek olduğunu 106 yıl sonra bugün hala bize öğreten bir destandır. Sarıkamış şehitlerimizin huzurunda, bütün şehitlerimize, bütün gazilerimize selam olsun, ülkemiz ve milletimiz adına onlara daima şükran ve minnet borçluyuz. Şimdi bizler onların torunları olarak aynı yürüyüşe devam ediyoruz. Bu yürüyüş bu topraklarda kıyamete kadar böyle devam edecektir. Çünkü biz biliyoruz ki bu vatanın, vatansever evlatları için, istiklâli ve istikbâli söz konusu ise gerisi teferruattır. ŞEHİTSEN, SECDELER YÜCE RUHUNA DER. YER ALLAHU EKBER, GÖK ALLAHU EKBER”. Sarıkamış’taki heyet daha sonra Yukarı Sarıkamış Şehitliği’ni ziyaret etti. Yıldırım’da yapılan 400 Hatim şehitlerin ruhuna dualarla hediye edildi. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Yıldırımlıların Emanetleri Sarıkamışta
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