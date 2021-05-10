Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1446
ALTIN
489.643
DOLAR
8.3005
STERLİN
11.7252
EURO
10.0661
KTÜ Araştırma Görevlisi Alıyor 
KTÜ Araştırma Görevlisi Alıyor 
Sakarya Üniversitesi 25 öğretim üyesi alacak
Sakarya Üniversitesi 25 öğretim...
Ankara Bala'da 110 adet tarla satışa çıkarıldı
Ankara Bala'da 110 adet...
Trafo yenilenmesi ve trafo binasının yenilenmesi işleri yaptırılacaktır
Trafo yenilenmesi ve trafo...
9 kalem inşaat malzemesi alımı
9 kalem inşaat malzemesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

YILDIRIM BELEDİYESİ ŞEHİT ANNELERİNİ UNUTMADI..

10 Mayıs 2021 Pazartesi 11:28
17 Okunma
YILDIRIM BELEDİYESİ ŞEHİT ANNELERİNİ UNUTMADI..

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - YILDIRIM BELEDİYESİ, ANNELER GÜNÜ’NDE VATAN UĞRUNA CANLARINI FEDA EDEN AZİZ ŞEHİTLERİMİZİN AİLELERİNİ ZİYARET ETTİ. 

BAŞKAN OKTAY YILMAZ: EN SEVDİKLERİNİ, CANLARININ BİR PARÇASINI VATANA FEDA EDEN AİLELERİMİZ İÇİN NE YAPSAK BORCUMUZU ÖDEYEMEYİZ. BAŞTA ŞEHİT ANNELERİ VE EŞLERİ OLMAK ÜZERE, TÜM ANNELERİMİZİN ANNELER GÜNÜ’NÜ KUTLUYORUM…

Bursa- Yıldırım Belediyesi, Anneler Günü’nde şehitlerimizin emaneti olan kıymetli ailelerini unutmadı. Yıldırım’da ikamet eden yaklaşık 100 şehit ailesini ziyaret eden ekipler, şehit annelerine ve eşlerine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın selamlarını götürdü. Şehit ailelerinin Anneler Günü’nü kutlayıp, Başkan Oktay Yılmaz tarafından gönderilen hediyeleri takdim eden ekiplerin ziyaretlerinde duygu dolu anlar yaşandı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ile birlikte Şehit Polis Memuru Naci Güneri’nin ailesini ziyaret etti. Eşi 1991 yılında şehit olan Seher Güneri’nin Anneler Günü’nü kutlayan Başkan Oktay Yılmaz, “Seher annemiz ve evlatları Hakan ile Hatice, şehidimiz Naci Güneri’nin bizlere emanetidir. Bugün Seher annemizi ziyaret edip, Anneler Günü’nü kutlayalım istedik. Biz de kendimizi bu ailenin bir parçası, Seher annemizin evladı olarak görüyoruz. Seher annemiz, eşi şehit olduktan sonra iki evladına hem annelik hem de babalık yapmış. Kendini çocuklarına adamış. Ne mutlu ona ki;  oğlu müzik öğretmeni, kızı ise ziraat mühendisi olmuş. Vatana millete böyle hayırlı iki evlat yetiştirdiği için Seher annemize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 

BAŞKAN YILMAZ: BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERLERİ VAR. 

Anneliğin en yüce makam olduğunu vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, “Bizler değerli ve kutsal olana ‘ana’ diyen bir medeniyetin temsilcileriyiz. Vatanımızı ‘ana’ olarak görürüz, bizleri doyuran toprağa ‘ana’ deriz. Türkülerimizde, deyişlerimizde, atasözlerimizde hep analığın kutsallığı işlenmiştir. Peygamberimiz, ‘Cennet annelerin ayağının altındadır’ diye buyurmuştur. Annelerimiz baş tacımızdır. Tabi şehit ailelerine karşı ayrı bir hassasiyetimiz ve sorumluluğumuz var. Arkadaşlarımız bugün Yıldırım’daki şehit ailelerinin tamamını ziyaret etti. Fedakâr annelerimizin, Anneler Günü’nü kutladı. Onlar bize, bu vatana canını veren kahramanlarımızın emanetidir. En sevdiklerini, canlarının bir parçasını vatana feda eden ailelerimiz için ne yapsak borcumuzu ödeyemeyiz. Kendi ailemizden ayrı tutmadığımız şehit ailelerinin her daim başımızın üstünde yeri var. Bu vatanın gerçek sahibi onlardır. Başta şehit anneleri ve eşleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum” diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
YILDIRIM BELEDİYESİ ŞEHİT ANNELERİNİ UNUTMADI..
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da, mayısta karla kaplı yayla yolları açıldı
Antalya'da, mayısta karla kaplı yayla yolları açıldı
AK PARTİ MİLLETVEKİLİ KILIÇ’TAN YENİ ANNELERE KARANFİL
AK PARTİ MİLLETVEKİLİ KILIÇ’TAN YENİ ANNELERE KARANFİL
UEDAŞ'tan örnek çalışma
UEDAŞ'tan örnek çalışma
BUÜ ASELSAN İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRECEK
BUÜ ASELSAN İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRECEK
REKTÖR KILAVUZ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNE İLGİ KATLANARAK DEVAM EDİYOR DEDİ.
REKTÖR KILAVUZ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNE İLGİ KATLANARAK DEVAM EDİYOR DEDİ.
BAŞKANGÜRKAN’IN KADİR GECESİ MESAJI
BAŞKANGÜRKAN’IN KADİR GECESİ MESAJI
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı'dan 'Avrupa Günü' mesajı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı'dan 'Avrupa Günü' mesajı
Hububat hasadında alarm: Biçerdöverler tarlalara girmeyebilir
Hububat hasadında alarm: Biçerdöverler tarlalara girmeyebilir
'Kirazın başkenti' Kemalpaşa'da, rekolteyi don vurdu
'Kirazın başkenti' Kemalpaşa'da, rekolteyi don vurdu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma