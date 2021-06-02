YENİŞEHİR’DEN ULUSLARARASI UÇUŞLARI DA BEKLİYORUZ

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

Bursa Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (GESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya, Yenişehir Havaalanı’ndan yurtiçi seferlere yeniden başlanmış olmasından memnuniyet duyduklarını belirtirken, Yenişehir’den uluslararası uçuşları da bekliyoruz dedi.

Geçtiğimiz günlerde GESİAD Yönetim Kurulu olarak Yenişehir Havaalanı’nda incelemelerde bulunduklarını ve yetkililerden bilgiler aldıklarını ifade eden Kaya, “Yenişehir Havaalanımız Bursa ve çevre iller açısında büyük bir imkan olmasına rağmen maalesef değerlendiremiyoruz. Bugüne kadar değişik zamanlarda yurtdışı uçuşlar için girişimler oldu ancak bir türlü tarifeli seferler başlatılamadı. Bursa olarak, sayın vekillerimizden kamu yöneticilerine kadar ilgili tüm kesimlerden sonuç bekliyoruz. Bilhassa milli havayolu şirketimiz olan THY’nın Bursa’dan da yurtdışına uçuşları başlatması için ısrarcı olmalıyız. şeklinde konuştu.

KARGO TAŞIMACILIĞI ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ OLABİLİR.

GEİSAD Başkanı Murat Kaya, üretim ve ihracat kenti olan Bursa’nın yükte hafif pahada ağır ihraç ürünlerinin havayolu ile taşınması açısından da Yenişehir Havaalanını yeterince kullanamadığını söyledi. Kaya açıklamalarına şöyle devam etti: Pandemi döneminde bir kez daha gördük ki tedarik ve lojistik anlamında ülkemizin bölgede çok önemli bir yeri bulunuyor. Türkiye hava ulaşımında önemli bir kavşak noktasıdır. Ülkemiz, 1,5 milyar insanın yaşadığı, 35 milyar ABD doları GSMH ve 7 milyar ABD doları ticaret hacmine sahip ülkelere sadece 4 saat uçuş mesafesi uzaklığındadır.

Yenişehir Havaalanımız ülkemizin hava kargo taşımacılığının merkezi olabilecek imkanlara da sahiptir.

Yine bu dönemde hem Bursamızın hem de ülkemizin ihracat artışları rekorlar kırmaktadır. Bunun devamlılığı ve sürdürülebilirliği açısında Yenişehir Havaalanı hava kargo taşımacılığında da değerlendirilmelidir. Bu konuda da iş dünyasına yönelik meslek kuruluşlarının girişimlerde bulunmasını bekliyoruz.