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Yeğeni Seda'dan umutlu haberi bekleyen dayısı, iki gündür enkazın başında bekliyor

İzmir'deki üniversite öğrencisi Seda Dinçer, yıkıcı depdeme Bayraklı ilçesindeki Doğanlar apartmanında yakalandı. İki günü aşkın süredir enkaz altında olan yeğeninden gelecek umutlu haberi bekleyen dayısı Ahmet Dal, "Yeğenim enkazın altında ve deprem olduğu andan itibaren kendisinden haber alamıyoruz. Bekliyoruz, dua ediyoruz'' dedi.

02 Kasım 2020 Pazartesi 08:27
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Yeğeni Seda'dan umutlu haberi bekleyen dayısı, iki gündür enkazın başında bekliyor

Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde mühendislik bölümünde okuyan Seda Dinçler, İzmir depremine ablası ile birlikte yaşadığı Doğanlar Apartmanı’ndaki evlerinde yalnız olduğu sırada yakalandı. İki günü aşkın süredir üniversiteli Seda’nın enkaz altından çıkarılmasını bekleyen dayısı Ahmet Dal, "AKUT görevlileri Seda’nın dairesine girdiklerini söylediler ama orada yokmuş. Bu bina biraz geç yıkılmış, depremden sonra yıkılmış. Bu yüzden apartman boşluğunda olabileceği tahmin ediliyor” dedi.

Seda’yı dua ve sabır ile beklediğini söyleyen Ahmet Dal, "Yeğenim enkazın altında ve deprem olduğu andan itibaren kendisinden haber alamıyoruz. Bekliyoruz, dua ediyoruz. Seda kendi evlerinde öğretmen ablası ile beraber kalıyordu. Celal Bayar Üniversitesi’nde mühendislik öğrencisiydi. Üniversiteler kapalı olduğu için evdeydi. Ablası da okuldaydı. Depreme Seda evde tek başına yakalandı. Ben 53 saattir hiç uyumadım. Yeğenimi bekliyorum. Seda’ya ulaşamayınca Manisa’dan geldik ve o saatten beri duayla bekliyoruz. AKUT görevlileri Seda’nın dairesine girdiklerini söylediler ama orada yokmuş. Bu bina biraz geç yıkılmış, depremden sonra yıkılmış. Bu yüzden apartman boşluğunda olabileceği tahmin ediliyor” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Seda DinçerBayraklıİzmirDepremEnkaz
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