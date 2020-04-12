Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Yasağı ihlal eden ehliyetsiz sürücü yakalandı
Yasağı ihlal eden ehliyetsiz sürücü...
Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem
KADIKÖY'DE DURAKTA OTOBÜS BEKLEDİLER
KADIKÖY'DE DURAKTA OTOBÜS BEKLEDİLER
İstanbul'da sokağa çıkma yasağında ikinci gün
İstanbul'da sokağa çıkma yasağında ikinci...
Yasağının ardından denetimler gece de devam etti
Yasağının ardından denetimler gece de...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yasağı ihlal eden ehliyetsiz sürücü yakalandı

ANKARA'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz otomobil sürücüsü ile yanındaki arkadaşı, yaklaşık 20 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalandı. Kovalamaca sırasında polis havaya ateş açtı.

12 Nisan 2020 Pazar 10:22
0 Okunma
Yasağı ihlal eden ehliyetsiz sürücü yakalandı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sokağa dün akşam sokağa çıkma yasağı nedeniyle uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 06 RHS 59 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Kemal P. (35) ve yanındaki arkadaşı Tülin İ. kaçmaya başladı. Bir süre şehir içinde dolaşan otomobildekiler daha sonra Altındağ ilçesine yöneldi. Ekipler bu sırada havaya ateş açarak aracı durdurmaya çalıştı. Kaçmaya devam eden otomobildekiler daha sonra Turgut Özal Bulvarı'na girdi. Polis ekipleri de yoldan geçen kamyon ve minübüsle bulvarı kapatarak otomobilin geçişini önlemek istedi. Bunun üzerine araç sürücüsü Kemal P., bulvar üzerindeki akaryakıt istasyonundan geçerek kaçmaya çalıştı. Ancak ekip aracı ile önü kesilerek durdurulan otomobildeki şüpheliler polis tarafından gözaltına alındı.

Sürücü Kemap P.'ye, 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'dur' ikazına uymamak, 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' ve 'sokağa çıkma yasağını ihlal etmek' suçlarından yaklaşık 10 bin TL idari para cezası uygulandı. Tülin İ.'ye ise 'sokağa çıkma yasağını' ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı. Kemal P. ve Tülin İ., ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Trafikten men edilen otomobil ise çekiciyle otoparka götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SokakYasakSalgınHastalıkSürücüOtomobilPolisKovalamaca
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlıkçılara 'sizi seviyoruz' notuyla siperlik maske
Sağlıkçılara 'sizi seviyoruz' notuyla siperlik maske
İzmir'de öğretmenlerden 'hayat eve sığar' klibi
İzmir'de öğretmenlerden 'hayat eve sığar' klibi
Batmanlı fırıncıdan sağlık çalışanlarına ücretsiz ekmek
Batmanlı fırıncıdan sağlık çalışanlarına ücretsiz ekmek
Barınakta temizlik yapıp, sokak hayvanlarını besliyorlar
Barınakta temizlik yapıp, sokak hayvanlarını besliyorlar
Samsun'un Vezirköprü ilçesi karantinaya alındı
Samsun'un Vezirköprü ilçesi karantinaya alındı
E- devlet üzerinden maske siparişi veriyorlar
E- devlet üzerinden maske siparişi veriyorlar
'İncirlik Üssü' ineklerin otlağı oldu
'İncirlik Üssü' ineklerin otlağı oldu
Sivas'ta çiftçiler, hazine arazilerinin üretime açılmasından memnun
Sivas'ta çiftçiler, hazine arazilerinin üretime açılmasından memnun
Antik kent muz bahçesi arasında kaldı
Antik kent muz bahçesi arasında kaldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı