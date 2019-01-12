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Yarım saat arayla aynı minibüsten ateş açıldı

Aynı mahallede yarım saat arayla aynı minibüsten ateş açıldı, 2 kişi yaralandı 

Yarım saat arayla aynı minibüsten ateş açıldı

Aynı mahallede yarım saat arayla aynı minibüsten ateş açıldı, 2 kişi yaralandı 

12 Ocak 2019 Cumartesi 09:14
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Yarım saat arayla aynı minibüsten ateş açıldı

KONYA'da aynı mahallede, farklı sokaklarda yarım saat arayla beyaz renkli minibüsten tabancayla ateş açılması sonucu sokakta yürüyen 2 kişi yaralandı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.Merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Munis Sokak'ta, bugün saat 00.30 sıralarında kaldırımda yürüyen Tamer Özkan'a (19), yanına yaklaşan plakası ve sürücüsü belirlenemeyen beyaz renkli bir minibüsten tabancayla ateş açıldı. Kalçasına isabet eden kurşunla yaralanan Özkan, çağırılan ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Bu olaydan yaklaşık yarım saat sonra, aynı mahallede birkaç sokak ilerideki Dikiciler Sokak'ta bu kez, telefonla konuşarak kaldırımda yürüyen Oktay Toraman'a (33) aynı minibüsten ateş açıldı.  Bacağından yaralanan Toraman da ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan her iki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

POLİS ESRARENGİZ MİNİBÜSÜ ARIYOR

Polis olay yerlerinde yaptığı incelemede, 6 boş mermi kovanı buldu. Polis, yarım saat arayla 2 kişiyi yaralayan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KonyaMinibüsSilah
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