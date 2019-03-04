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Yalova'da heyelan riski tedirgin ediyor

YALOVA'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi sakinleri heyelan riski nedeniyle korku içinde yaşıyor. Evleri toprak altında kalma riski olan aileler, yetkililerden bu duruma acil çözüm bulmalarını istiyor.

Yalova'da heyelan riski tedirgin ediyor

YALOVA'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi sakinleri heyelan riski nedeniyle korku içinde yaşıyor. Evleri toprak altında kalma riski olan aileler, yetkililerden bu duruma acil çözüm bulmalarını istiyor.

04 Mart 2019 Pazartesi 14:08
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Yalova'da heyelan riski tedirgin ediyor

YALOVA - Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Mine Sokak’taki Ünal Sitesi sakinleri, 2 yıldır heyelan korkusu yaşıyor. Daha önce aynı bölgede heyelan nedeniyle binaların yıkıldığını söyleyen bölge sakinleri, heyelan riskinin devam ettiğini, gece uyku uyuyamadıklarını, kısa süre önce de istinat duvarının bir bölümünde çökme olduğunu, bölgede önlem alınmazsa büyük bir felaketin kaçınılmaz olacağını dile getirdi. 

Site sakinlerinden Arzu Satıcı, "Bu durum 2 sene önce başladı. Ben şahsen valiliğe, kaymakamlığa, belediyeye müracaat ettim. Yazdığım dilekçelerim var. Hiç kimse bir önlem almıyor. Evimde engelli babam var. Hadi çıkın dediklerinde ben hemen çıkamam. Bahçemiz çatlamış durumda, binamızın altı su içinde. Bu ev bizim başımıza yıkılır, ama ben bu evden çıkamam. Bu aşamaya gelene kadar ben tüm yetkili birimlere ulaştım ama kimse sorumluluk almadı" diye konuştu.

'CAN VE MAL GÜVENLİĞİMİZİ SAĞLASINLAR'

Dağdan gelen yeraltı suyunun ıslah edilmesi gerektiğini söyleyen Satıcı, "Can ve mal güvenliğimizi sağlasınlar. Bunu tüm yetkili kurumlar duysunlar ve bize bir çare bulsunlar ama çare, bizi evlerimizden çıkartmak olmasın. Şu an 15 kişi bu mahallede yaşıyor, ancak yazın 100 kişiyi buluyor. Bu duvarın yıkılması da 3-4 gün önce oldu. Kimse bakmıyor, kimse ilgilenmiyor. Yukarıda bu durumdan dolayı yıkılan binalar var. Sıfır binalar heyelandan dolayı yıkıldı. Yukarıda şimdi toprak boşaltıyorlar. Onlar yıkılınca sıra bize gelecek. Gece rahat uyuyamıyoruz. Sabaha kadar tedirginiz. En ufak bir ses ve gürültüye kalkıyoruz. Sürekli korku içindeyiz" dedi.

Bölgeden doğal gaz boru hattının geçtiğini de iddia eden bir bölge sakini, "Buradan bir de doğal gaz boru hattı geçiyormuş. En önemli sorunlardan biri o" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YalovaHeyelan Riski
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