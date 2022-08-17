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Yalova'da depremde yaşamını yitirenler törenlerle anıldı

YALOVA'da, Gölcük merkezli 17 Ağustos 1999 depreminin 23'üncü yıl dönümü nedeniyle anma etkinlikleri düzenlendi.

17 Ağustos 2022 Çarşamba 10:53
Yalova'da depremde yaşamını yitirenler törenlerle anıldı

Yalova'da büyük yıkıma yol açan Gölcük merkezli 17 Ağustos 1999 depreminin 23'üncü yıl dönümü nedeniyle anma etkinliği düzenlendi. 2 bin 504 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 bin 201 bina ve iş yerinin yıkıldığı depremin yıl dönümünde, Yalova'da düzenlenen etkinlik, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında bulunan Deprem Anıtı'na kadar gerçekleştirilen 'sessiz yürüyüşle' başladı. Depremde hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu anıta gelen katılımcılar, deprem günü çekilen fotoğrafların bulunduğu salonları gezdi. Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, kurum müdürleri ve vatandaşların katıldığı programda deprem günü kaydedilen kurtarma görüntülerini izleyen katılımcılar, ardından aynı alanda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan mevlidi takip etti.

Saatler 03.02'yi gösterdiğinde ise depremde yaşamlarını yitirenler için dua okudu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YalovaGölcükDeprem17 Ağustos 1999 DepremiAnma
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