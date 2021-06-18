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Yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında öldü

ADANA'da 3 katlı binanın en üst katında yalnız yaşayan Ahmet U. (63), evde çıkan yangında hayatını kaybetti. Yangının, eşyaların üzerine bırakılan ya da düşen yanan cisimden kaynaklandığını, evin kapısının dışarıdan açılmaması için içeriden eşyalarla desteklendiğini belirleyen ekipler, Ahmet U.’nun intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor.

18 Haziran 2021 Cuma 09:42
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Yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında öldü

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 70242 Sokak'ta 3 katlı binanın en üst katında oturan Ahmet U.’nun evinde bugün saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. Evden yükselen alevleri gören mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekibi, yatak odasını saran yangını tazyikli su sıkarak kısa sürede söndürdü. Evde yapılan incelemede, Ahmet U.’nun cansız bedeni bulundu.

Soğutma çalışmasının ardından ekiplerin yaptığı ilk incelemede, odadaki eşyaların üzerine yanan bir cismin bırakılması ya da düşmesi sonucu yangının çıktığı saptandı. Evin kapısının da dışarıdan açılmaması için içeriden eşyalarla desteklendiğini tespit eden ekipler, Ahmet U.’nun intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor. 

Aynı sokakta oturan Gökcan Durmuş, gürültüyü duyup, dışarı çıktıklarında yangını fark ettiklerini belirterek, "İki arkadaş yukarıya çıktık, kapıyı kırdık. Kapı arkadan destekliydi. Tüm evi gezdik, bir odada büyük bir yangın vardı. O odanın da kapısı arkadan destekliydi" dedi

Ahmet U.’nun cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaSeyhanEvYangınİtfaiye
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