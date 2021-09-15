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Yağışlarda Karadeniz ve Ege'de iki rekor

15 Eylül 2021 Çarşamba 10:28
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Yağışlarda Karadeniz ve Ege'de iki rekor

ANTALYA - Türkiye genelinde ağustos ayında yağışlar, normale göre yüzde 52, geçen yıla göre yüzde 73 arttı. Yaz mevsimi yağışları ise normale göre yüzde 26, geçen yıla göre yüzde 17 artış gösterdi. Orman yangınlarının çıktığı Ege Bölgesi'nde ağustos ayı yağışları, son 23 yılın en düşük seviyesini görürken, sel felaketlerinin yaşandığı Karadeniz'de ise son 49 yılın en yüksek yaz mevsimi yağışı gerçekleşti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, 2021 yılı Ağustos ayı ve yaz mevsimi yağış miktarlarıyla ilgili hazırladığı raporlar yayımlandı. Türkiye geneli ağustos ayı yağışları, normali ve geçen yıl yağışlarının üzerinde gerçekleşti. Ağustos ayı yağışı 20.9 mm, normali (1981-2010) 13.8 mm, 2020 yılı Ağustos ayı yağışı 12.1 mm olarak açıklandı. Yağışlarda normaline göre yüzde 52, geçen yıl ağustos ayına göre yüzde 73 artış oldu.

MARMARA VE EGE'DE DÜŞÜŞ YÜZDE 80'İ BULDU

Bölge geneli yağışlarda Marmara ve Ege haricinde tüm bölgeler normallerinin üzerinde yağış aldı. Ege Bölgesi, İç Anadolu'nun batısı, İstanbul, Yalova, Çanakkale, Bursa, Balıkesir çevrelerinde yüzde 80'den fazla azalma kaydedildi. Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Antalya, Mersin'in doğusu, Konya, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Ordu, Gümüşhane ve Erzurum çevrelerinde ise normallerinin 2 katından fazla artış meydana geldi.

EN ÇOK RİZE'YE YAĞDI, 3 İLE HİÇ YAĞMADI

Ağustos ayında il geneli yağışlarda en fazla yağış 173 mm ile Rize'de gerçekleşti. İzmir, Aydın ve Muğla hiç yağış almayan iller oldu. Kastamonu ve Sinop'ta ise son 91 yılın en yüksek yağışı kaydedildi. Yağışlı gün sayıları yurdun iç, batı ve güney kesimlerinde 3 gün ve altında, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Mersin'in doğusu ve Kahramanmaraş çevrelerinde 15 günün üzerinde, Trabzon ve Rize çevrelerinde ise 20-25 gün aralığında gerçekleşti.

BÖLGELERE GÖRE YAĞIŞLAR

Marmara'da ağustos ayı yağışı 9.7 mm ölçülürken, normaline göre yüzde 46 azaldı, 2020 yılı ağustos ayına göre yüzde 67 arttı.

Ege'de ağustos ayı yağışı 1.1 mm ölçülürken, normaline göre yüzde 87, 2020 yılı ağustos ayına göre yüzde 89 azaldı. Bölge ağustos ayı yağışları son 23 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Akdeniz'de ağustos ayı yağışı 7.4 mm ölçülürken, normaline göre yüzde 10 arttı, 2020 yılı ağustos ayına göre yüzde 43 düştü.

İç Anadolu'da ağustos ayı yağışı 12.9 mm ölçülürken, normaline göre yüzde 47, 2020 yılı ağustos ayına göre yüzde 100'den fazla artış oldu.

Karadeniz'de ağustos ayı yağışı 67.3 mm ölçülürken, normaline göre yüzde 81, 2020 yılı ağustos ayına göre yüzde 100'den fazla yükseldi.

Doğu Anadolu'da ağustos ayı yağışı 21.1 mm ölçülürken, normaline göre yüzde 87, 2020 yılı ağustos ayına göre yüzde 73 arttı.

Güneydoğu Anadolu'da ağustos ayı yağışı 4.1 mm ölçülürken, artış normaline ve 2020 yılı ağustos ayına göre yüzde 100'ü aştı.

YAZ MEVSİMİ YAĞIŞLARI DA ARTTI

2021 Yılı Yaz Mevsimi Yağış Değerlendirmesi'ne bakıldığında ise yağışlar ülke genelinde normallerinin ve geçen yılın üzerinde gerçekleşti. Türkiye geneli yağış ortalaması 77.0 mm, normali (1981-2010) 61.0 mm ve geçen yıl yaz mevsimi yağış ortalaması 65.7 mm iken, mevsim yağışları normaline göre yüzde 26, geçen yıl yaz mevsimine göre yüzde 17 artış gösterdi.

49 YILIN EN YÜKSEK YAĞIŞLARI

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri normalinin altında yağış aldı. Karadeniz Bölgesi'nde son 49 yılın en yüksek yaz mevsimi yağışı gerçekleşti. Yaz mevsiminde iller içinde en fazla yağış 483 mm ile Rize, en az yağış 3 mm ile Şırnak'ta kaydedildi. Normaline göre en fazla artışın gerçekleştiği il ise yüzde 100 artış gösteren Sinop oldu.

BU İLLERDE 2 KAT ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Yaz mevsimi yağışları İzmir, Manisa, Antalya, Burdur, Isparta, Düzce, Kastamonu, Sinop, Ordu ve Giresun çevrelerinde normallerinin 2 katından fazla arttı. Muğla, Hatay çevreleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğusu ve Van Gölü'nün batı kesimleri normallerine göre yüzde 60'ın üzerinde azaldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YağışlardaRekorKaradenizEge
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