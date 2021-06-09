VEKİL AHMET KILIÇ’TAN ÇEVRE TEMİZLİĞİNE DESTEK…

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Kılıç, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Haftası kutlamaları kapsamında Mudanya’da sahili temizleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi çalışanları ve vatandaşlar ile birlikte atık topladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi organizasyonu ve Uludağ Çevre Topluluğu işbirliğinde Mudanya’da gerçekleştirilen etkinliğe AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Kılıç da katılarak vatandaşlar ile çalışanlarla bir araya geldi. Hijyen kurallarını dikkate alarak sahil temizliğe eşlik eden ve vatandaşlarla sohbet eden Vekil Ahmet Kılıç, etkinliği organize eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Büyükşehir çalışanlarına, etkinliğe destek veren Uludağ Çevre Topluluğu’na teşekkür etti. Vekil Kılıç yaptığı açıklamada şöyle konuştu; Maalesef hiç arzu etmediğimiz doğal olamayan ve atılmaması gereken atıkların kıyılarda da olduğuna şahitlik ettik. Hep beraber sahilimizden olmasını istemediğimiz hem insan sağlığına hem de deniz kirliliğine neden olan atıkları topladık. Biz Bursa olarak örnek bir kent olacağız, bilinçli sorumlu vatandaşlarımızın da bize bu konuda verdiği destekle, bu tarz farkındalık oluşturan etkinlikleri inşallah tüm ülkemizde yaygınlaştıracağız. Daha etkili olması ve yaygınlaştırılmasına vesile olmayı arzu ediyoruz. Çevremizi, doğamızı korumak ve atıklarımızın doğru yere atılması sorumluluğunu bu etkinlik vesilesiyle bir kere daha hatırlatmak isterim dedi…