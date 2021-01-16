Van'da baraj gölü dondu

Erciş ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan, bölgenin enerji ile sulama suyu ihtiyacının karşılandığı 65 milyon metreküp kapasiteli Koçköprü Barajı, kuraklık nedeniyle 21 milyon metreküp su seviyesine düştü. Ocak ayının sonlarına gelinmesine rağmen bölgede beklenen yağışların olmaması, endişeye neden olurken, soğuk hava ise etkisini sürdürüyor. Erciş ilçesi ve kırsalında hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi, Koçköprü Baraj Gölü'nün de donmasına neden oldu.

Bölge sakinlerinden çiftçilik ile uğraşan, 7 çocuk babası Nuri Yıldızer, baraj gölünde su seviyesinin büyük oranda düşmesi nedeniyle buzlanmanın erken meydana geldiğini söyledi. Her yıl bölgede 1 metreyi aşan kar bulunduğunu belirten Yıldızer, "Bölgede ciddi bir kuraklık yaşanıyor. Bu kuraklık, baraj gölünün su seviyesinin yaklaşık yüzde 70 oranda azalmasına neden oldu. Suların çekilmesiyle su altında kalan bir teknenin de ortaya çıktığını söylemek lazım. Umarım en kasa zamanda beklenen yağışlar olur. Aksi takdirde yaz aylarında sulama yapmak için barajda su bulamayacağız. Koçköprü Barajı'nda aynı zamanda balık da bulunuyor, mevsimin uygun olduğu aylarda balık avcılığı da yapılıyor’’ dedi.