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Van'da 3, Hakkari'de 2, Bitlis'te 1 ilçede okullara kar tatili

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4 günden beri etkisini sürdüren kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi.

Van'da 3, Hakkari'de 2, Bitlis'te 1 ilçede okullara kar tatili

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4 günden beri etkisini sürdüren kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi.

09 Ocak 2019 Çarşamba 09:47
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Van'da 3, Hakkari'de 2, Bitlis'te 1 ilçede okullara kar tatili

Kar kalınlığı ilçe merkezinde 40, yüksek kesimlerde ise 1,5 metreye ulaştı. İlçede ilk ve orta dereceli okullar, bugün tatil edildi.

Okulların tatil olduğundan habersiz servis minibüsüyle yola çıkan öğretmenler ise zor anlar yaşadı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KarKışVanHakkariOkulTatilEğitimYüksekova
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