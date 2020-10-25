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Uzmandan uyarı: Bu zeytini tatlandırmak, bilgi ve deneyim gerektirir

HATAY'a has olan ve özel bir yöntemle tatlandırılarak hazır hale getirilen zeytin türü 'halhalı', Türkiye'nin her yerinden yoğun talep görüyor. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Şahin, zeytinin tatlandırılmasında kullanılacak kostikin miktarının çok iyi ayarlanması gerektiğini belirterek, "Bu yöntem bilgi ve deneyimi gerektirir. Yapmasını bilmeyenlerin evde denememesi gerekiyor, aksi takdirde sağlığı tehdit eden sonuçlarla karşılaşabiliriz" dedi.

25 Ekim 2020 Pazar 10:31
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Uzmandan uyarı: Bu zeytini tatlandırmak, bilgi ve deneyim gerektirir

UNESCO tarafından gastronomi alanında 'Yaratıcı Şehirler' ağına dahil edilen Hatay'ın lezzetlerinden biri olan halhalı zeytini, binbir zahmetle toplanıp, tatlandırılarak satışa sunuluyor. Altınözü ilçesi Altınkaya Mahallesi'nde halhalı zeytin hasadı yapan İsmail Taze, bu yıl bereketli olduğunu kaydetti. Halhalı zeytinin lezzetli olmasının yanı sıra toplanmasından hazır hale gelmesine kadar zahmetli bir süreçten geçtiğini anlatan Taze, "Sabahın erken saatlerinde evden çıkıyoruz bahçeye geliyoruz ve bütün günümüz bahçede geçiyor. Her ağaçtan toplanan zeytin halhalı gibi tatlandırılamaz. Halhalı zeytini özel bir zeytindir, çekirdeği ufak ve eti oldukça fazla olan bir cinstir. Anlayacağınız her gördüğümüz ağaçtan yeşil zeytin yapmıyoruz. Halhalı zeytin, yediğinizde farkına varırsınız ağzınızda hemen dağılır" diye konuştu.

ŞEHİR DIŞINDAN TALEP ÇOK

Halhalı zeytininin şehir dışından da oldukça rağbet gördüğünü belirten İsmail Taze, "Şehir dışından isteyen müşterilerimiz oldukça fazla. Halhalı zeytinimiz, tadana unutulmaz bir lezzet sunan ve 'biz daha önce yeşil zeytin yememişiz' dedirten bir lezzettir. Talep oldukça fazla ve bir sonraki senenin siparişini şimdiden veren lezzet tutkunları da var. Bizler tarlamızda yetişen halhalı zeytinimizin bir kısmını satıyor bir kısmını hediye ediyor bir kısmını ise kendimize ayırıyoruz" dedi.

'HER SOFRADA YENİLEBİLİR'

Halhalı zeytin hasadı için erken saatlerde bahçeye geldiklerini ve tek tek seçerek topladıklarını söyleyen Fatma Taze de, tatlandırılan zeytinin her sofrada yenilebileceğini söyledi. 60 yıldır halhalı zeytin tatlandıran Firdevs Taze ise tatlandırma işleminde dikkatli davranılması gerektiğini ifade ederek, "Biz bu halhalı zeytinin 10 kilosuna, 150 gram kostik koyarız. Kostiki koyduktan sonra bir süre karıştırırız, bekleriz, suyuna bakarız. Kırmızı çıkmaya başlayınca, yumurta ayarıyla tuzlu su yaparız, birkaç gün bekleyip duruma göre kavanozlara koyarız ve hazır hale gelir" diye konuştu.

'YAPMAYI BİLMEYENLER EVDE DENEMESİN'

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Şahin, halhalı zeytinin kostikle tatlandırılması işleminin bilgi ve deneyim gerektirdiğini dile getirerek, yapmayı bilmeyenlerin evde denememesi gerektiğini söyledi.

Halhalı zeytinin Hatay’ın yerel zeytin çeşitlerinden biri olduğunu ve her yıl ekim ayında başlayan hasadın kasım ayında sona erdiğini aktaran Şahin, şunları keydetti: "Hasat sonunda elde edilen ürünler, salamura veya kırma olarak iki çeşit yapılır. Salamura olarak yapılan halhalı zeytin, yörede kostikli veya kilyeli olarak bilinir. Kostikle yapılan halhalı zeytinin ve kullanılacak kostikin miktarı çok iyi ayarlanması gerekiyor. Bu yöntem bilgi ve deneyimi gerektirir. Yapmasını bilmeyenlerin evde denememesi gerekiyor, aksi takdirde sağlığı tehdit eden sonuçlarla karşılaşabiliriz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
HatayZEYTİN
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