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ÜNLÜ İŞ ADAMINDAN BATMANA 10 MİLYONLUK YATIRIM...

15 Kasım 2021 Pazartesi 11:08
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ÜNLÜ İŞ ADAMINDAN BATMANA 10 MİLYONLUK YATIRIM...

ABDULLAH YİĞİT-BATMAN 

Söylemez Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı Rıdvan Söylemez, Batman İline bölgenin en büyük mobilya mağazasını kazandırmak için kolları sıvadı. 10 Milyon değerinde olan projede 3000 metrekare devasa bir şovrum dışında iki tane mobilya üretim fabrikası var.

Batman Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin ve bölgenin en ünlü iş ve siyaset dünyasının yanı sıra en az 1000 davetlinin katılımıyla gerçekleşen ilk şovrum Batman çevre yolunda Özel Dünya Hastahanesinin karşısında açıldı. En az 500 kişinin çalışacağı fabrikalar için ise şimdiden yerler alınarak hummalı bir çalışma için start verildi. Projenin 2022 yılının nisan ayında tamamlanması bekleniyor.

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