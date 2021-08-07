Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1434.76
ALTIN
488.53
DOLAR
8.6158
STERLİN
12.0048
EURO
10.1700
2021 YILI PMYO GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
2021 YILI PMYO GİRİŞ...
TİGEM’den küçükbaş hayvan satışı
TİGEM’den küçükbaş hayvan satışı
Özel yetenek sınavı ilanı
Özel yetenek sınavı ilanı
İstanbul'da kamu konutları ihaleyle satılacak
İstanbul'da kamu konutları ihaleyle...
Sağlık Bilimleri Üniversitesinde öğrenim görmek üzere öğrenci alınacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesinde öğrenim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ümitcan Uygun, Esra'nın ölümünde kuvvetli suç şüphesinden tutuklanmış

Ankara'da, Esra Hankulu'nun (25) evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 'kasten öldürme' suçundan gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un (27), kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutuklandığı ortaya çıktı. Tutuklama kararında Esra Hankulu'nun tırnaklarındaki DNA profillerinin, şüpheli Uygun'un DNA profilleri ile uyumlu olduğu da belirtildi. Erol Uygun da emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

07 Ağustos 2021 Cumartesi 16:47
7 Okunma
Ümitcan Uygun, Esra'nın ölümünde kuvvetli suç şüphesinden tutuklanmış

Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in (21) geçen yıl 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili hakkındaki soruşturma süren Ümitcan Uygun, bu kez de Esra Hankulu'nun 3 Ağustos'ta Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'ndeki evinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alındı. Hankulu ölmeden önce yanında bulunan Uygun ile birlikte yine evde bulunan genç kızın arkadaşları Furkan G. (18) ve Dilan C. de (20) gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunda Esra ile arkadaş olduklarını, sabah evden çıkarken hayatta olduğunu ve ölümüyle bir ilgisinin olmadığını ileri süren Ümitcan Uygun ile Furkan G. ve Dilan C., akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından da Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Ümitcan Uygun, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. 'Suç delillerini gizlemek'le suçlanan Furkan G. ve Dilan C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ

Ümitcan Uygun'un, Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili tutuklama kararı ortaya çıktı. Kararda, Ümitcan Uygun'un üzerine yüklenen 'kasten öldürme' suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi olduğu, bu suçun Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 100/3-a-3 maddesinde düzenlenen ve tutuklama sebeplerinin var sayıldığı katalog suçlardan olduğu ve kanunda öngörülen yaptırımın müebbet hapis cezası olduğu belirtildi. Şüphelinin atılı suçu işlediğine dair soruşturma dosyasında mevcut delillerin kuvvetli suç şüphesi oluşturduğu, şüphelinin serbest bırakılması halinde tanıklar üzerinde baskı kurma ihtimalinin varlığına dair yine dosya kapsamında anlatımların yer aldığı vurgulandı.

RAHATSIZLIĞINI BİLMESİNE RAĞMEN GİTTİ

Ayrıca diğer şüpheliler Dilan C. ve Furkan G.'nin beyanlarına göre Esra Hankulu ile şüpheli Ümitcan Uygun'un ölümün gerçekleştiği gün aynı odada kaldıkları, ölenin odasında başka birinin bulunduğuna dair herhangi bir iddia veya delilin bulunmadığına işaret edildi. Esra Hankulu'nun hayatını kaybetmeden önce ağır bir rahatsızlık geçiriyor olmasına ve şüphelinin bunu biliyor olmasına rağmen saat 08.00 sıralarında kimseye haber vermeden evden çıktığı belirtildi. Ümitcan Uygun'un, Dilan C. ve Furkan G.'nin beyanlarına göre evde bulunduğunun gizli tutulmasını ve isminin kolluk görevlilerine bildirilmemesini istediğine de dikkat çekildi.

ESRA'NIN TIRNAKLARINDA DNA PROFİLİ

Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan Biyoloji İhtisas Dairesi Başkanlığı raporunda ölen Esra Hankulu'nun sağ el tırnak parçasından ve sol el tırnak parçasından düşük yoğunlukta değerlendirmeye müsait olmayan Y -STR DNA profillerinin tespit edildiği, bu DNA profilleri ile şüpheli Ümitcan Uygun'a ait Y -STR DNA profilleri arasında uyumun olduğunun bilimsel olarak ispat edildiği kaydedildi. Kararda, fiilin kanunda karşılığı olan cezanın miktarı dikkate alınarak adli kontrol uygulanmasının yetersiz kalacağının anlaşıldığı belirtilerek tutuklanmasına karar verildiği belirtildi.

ADLİ TIP RAPORU BEKLENECEK

Ölümü şüpheli bulunan Esra Hankulu'nun ön otopsi raporunda, beyin zarında travmatik olmayan kanama ve akciğerlerde iltihaplanma tespit edildi. Vücudunda herhangi bir darp, cebir, kesici, delici alet izi ve ateşli silah yarasına rastlanılmadı. Alınan bulgular, zehirlenme durumuna yönelik toksikolojik inceleme amacıyla Kimya İhtisas Laboratuvarı'na gönderildi. Hankulu'nun kesin ölüm nedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu incelemesi sonucu belirlenecek.

'UYUŞTURUCU'DAN 6 AY TUTUKLU KALDI

Ümitcan Uygun, Sema Esen'in ölümünden sonraki süreçte 2 kadınla birlikte uyuşturucu madde kullandığına ilişkin görüntülerinin ortaya çıkması üzerine geçen 10 Ocak'ta gözaltına alınıp, tutuklanmıştı. 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan tutuklanan Uygun, avukatının tutukluluğa itirazı üzerine yaklaşık 6 ay sonra 17 Temmuz'da Ankara 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi kararıyla tahliye edilmişti.

AĞABEYİ DE TUTUKLANDI

Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, kardeşinin Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları sonrası dün gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili olarak Ümitcan Uygun'un gözaltına alınması sonrası, '@umitcanuygun_' sosyal medya hesabı üzerinden, devletimizi aşağılayıcı paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol Uygun, cumhuriyet savcılığının talimatıyla 6 Ağustos 2021 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli işlemler devam etmektedir" denildi.

Erol Uygun da emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ümitcan UygunEsra HankuluşüpheliCinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sütçüler'deki orman yangınında 6'ncı gün
Sütçüler'deki orman yangınında 6'ncı gün
Bakan Pakdemirli, orman yangınlarındaki son durumu paylaştı
Bakan Pakdemirli, orman yangınlarındaki son durumu paylaştı
Bahçe satın aldı, canından oldu
Bahçe satın aldı, canından oldu
Antalya'daki yangınlarda soğutma çalışmaları sürüyor
Antalya'daki yangınlarda soğutma çalışmaları sürüyor
İstanbul'dan yardıma gelen kadınlar saman taşıdı
İstanbul'dan yardıma gelen kadınlar saman taşıdı
Milas'ta havadan müdahale yoğunlaştı
Milas'ta havadan müdahale yoğunlaştı
Antalya'da beklenen yağış başladı 
Antalya'da beklenen yağış başladı 
Alevlerle 220 saatlik savaşın kahramanları
Alevlerle 220 saatlik savaşın kahramanları
Bursa'da sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı 
Bursa'da sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma