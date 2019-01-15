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Uludağ'da yaralanan acemi kayakçıları jandarma kurtardı

KIŞ turizminin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da kayak yaparken yaralanan acemi kayakçıların imdadına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri yetişti.

Uludağ'da yaralanan acemi kayakçıları jandarma kurtardı

KIŞ turizminin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da kayak yaparken yaralanan acemi kayakçıların imdadına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri yetişti.

15 Ocak 2019 Salı 09:44
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Uludağ'da yaralanan acemi kayakçıları jandarma kurtardı

Durumu ağır olan kayakçılar ambulans ile hastaneye kaldırılırken, Uludağ’da 1 gün içinde yaralanan tatilci sayısının 30’a ulaştığı bildirildi.

Kış turizminin göz bebeği Uludağ’da kayak yapmak isteyen acemi kayakçılar pistlere akın etti. Pistlerin yoğun olması nedeni ile kayak yaparken yaralanan acemi kayakçıların imdadına Jandarma Arama Kurtarma ekipleri yetişti. 1. Oteller Bölgesi'nde bulunan Yazıcı pistinde kayak öğrenmek isteyen acemi kayakçılar, pistlerin yoğun olması nedeni ile düşerek yaralandı. Yaralanan tatilcileri gören pistteki diğer kayakçılar durumu bölgede bulunan jandarma ekiplerine haber verdi. Kısa sürede kar motoru ile olay yerine gelen ekipler yaralıları sedye yardımı ile Uludağ 112 Acil Sağlık Merkezi’ne taşıdı. Yararlanan ve durumu ağır olan acemi kayakçılar Bursa’da çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Bir günde yaklaşık 30 kişinin yaralandığı kayak pistlerinde JAK ekipleri 24 saat boyunca nöbet tutarak mahsur kalan, kaybolan ve yaralanan tatilcilerin yardımına koşuyor. Vatandaşların muhtemel kazalarda ve kayıp olaylarında 156 Jandarma İmdat hattını aramaları istendi.

DHA

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