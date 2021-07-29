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Türkiye’nin konuştuğu Bursa Filmi

29 Temmuz 2021 Perşembe 11:02
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Türkiye’nin konuştuğu Bursa Filmi

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bir şehirde Türkiye’nin tüm güzellikleri” mest etti! İşte Türkiye’de trend topic olan Bursa filmi!

Kendini Keşfet dediler Türkiye trend topik oldular

Kendini Keşfet dediler Türkiye mest oldu. Kendini Keşfet ile Türkiye’yi mest ettiler.

Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin özellikle doğa ile baş başa kalmak, yürüyüş, kamp, motokros, yamaç paraşütü, off road tutkunlarını hedef aldığı yeni tanıtım filmi büyük beğeni topladı. Kendini Keşfet  Yaşa Mustafakemalpaşa ve Cometo Mustafakemalpaşa hastağları yoğun ilgi nedeniyle uzun süre Türkiye gündeminde ilk sırada yer aldı. Bir şehirde Türkiye’nin tüm güzellikleri sloganı ile Mustafakemalpaşa’nın doğal ve tarihi değerlerini tanıtmak için çalışma başlatan Başkan Mehmet Kanar’ın hedefinde bu kez ilçenin tarımsal ürünleri ve yöresel lezzetleri yerine özellikle pandemi sonrası bir sırt çantası ile kendisini doğaya teslim eden plaza çalışanları ve gençler vardı.

“Hem çok yakınız, hem de çok güzeliz..”

Doğa tutkunlarının bir solukta kendilerini, Mustafakemalpaşa’nın eşsiz güzelliklerine teslim edeceğini açıklayan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Gerçekten de Mustafakemalpaşa’mız ayrıcalıklı güzelliklere ve değerlere sahip. Başta Bursa’mız olmak üzere İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Manisa ve İzmir gibi büyükşehirlere hem çok yakınız hem de çok güzeliz. Bekleriz şeklinde konuştu.

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Türkiyenin Konuştuğu Bursa Filmi
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