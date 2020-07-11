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Türkiye'nin en yüksek köprüsü açıldı

Van- Tatvan-Bitlis ile Siirt- Mardin- Batman hattını birbirine bağlayan, 450 metre uzunluğu ve 165 metre yüksekliğe sahip Botan Çayı Beğendik Köprüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı törenle hizmete açıldı.

11 Temmuz 2020 Cumartesi 18:08
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Türkiye'nin en yüksek köprüsü açıldı
1998 yılında projelendirilen, yapımı ise 2014 yılında başlanan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 1 milyar 510 milyar liralık yatırımla tamamlanan Siirt'in Pervari ilçesindeki Botan Çayı Beğendik Köprüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı törenle hizmete açıldı. Şırnak, Bitlis ve Van’ın kesişme noktası olan Siirt’in Pervari ilçesinin Beğendik beldesinde Botan Çayı üzerine kurulan köprü, 120 metrelik 2 kenar açıklığıyla toplam 450 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliği, 165 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek köprüsü oldu. Botan Çayı Beğendik Köprüsü, 5 saat olan Van'dan Siirt-Pervari'ye seyahat süresini 2 saate düşürdü.

İRAN VE IRAK'TAN GELEN YÜK KAMYONLARI KÖPRÜDEN GEÇECEK

Video konferansla açılışa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a köprü hakkında bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün Türkiye'nin en yüksek köprüsünün açılışını yaptıklarını söyledi. İran ve Irak'tan gelen yük kamyonlarının da bu köprüyü kullanacağını anlatan Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Bugün Türkiye’nin en yüksek köprüsü olan Beğendik Köprüsü’nü de içinde barındıran Bitlis Küçüksu-Hizan-Pervari Siirt yolunun açılışını yapıyoruz. Botan Vadisi’nin sarp kayalıkları arasında dolanan keskin virajlı yollar, büyük zorluklarla aşılıyordu. Botan Çayı güçlü akıntı nedeniyle büyük bir meşakkatle ve can pahasına geçilebiliyordu. Nice canımız at sırtında Botan Çayı’nı geçmeye çalışırken bu akıntıda yitip gitti. Beğendik'ten Pervari’ye 6 saat süren bir yol vardı. Bugün bu yolun açılışıyla bir hayal gerçek oluyor ve bölge insanımızın hasreti son buluyor. Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam ediyoruz. Bugün de sizlerin liderliğinizde halkımıza sunduğumuz bir hizmeti daha tarihe not düşüyoruz. Köprüye adını veren Beğendik beldesi; Şırnak, Van ve Bitlis’in kavşak noktası olması ile jeostratejik bir konuma sahip. Yeni yol ile Beğendik'ten Pervari'ye seyahat süresi 15 dakikaya düşecek. İran’dan gelen yük kamyonları Irak’a 6 saatte değil 3 saatte ulaşacak. Van’dan Pervari’ye 5 saati bulan seyahat süresi ise 2 saate inecek."

'KALPTEN KALBE KARDEŞLİK KÖPRÜLERİ KURSUN DİYE YAPILDI'

Bakan Karaismailoğlu, terör örgütü PKK'nın, köprü yapımında çalışanları tehdit ettiğini ifade etti. Tehditlere kulak asmadan hizmeti sürdürdüklerini aktaran Bakan Karaismailoğlu, "Projemizle Van, Şırnak ve Hakkari üzerinden Orta Doğu’ya açılan kapıyı daha da genişletiyor ve tarihi İpekyolu güzergâhını yeniden hayata geçiriyoruz. Yolun yapımı 1970’lerde gündeme gelse de bu projenin yapılmaması için şer odakları ellerinden geleni artlarına koymadılar. Bu projede emek veren çalışanları korkutarak vazgeçirmek için sayısız tehdit savurdular. Biz de milletimizden aldığımız güçle yılmadık. Tehditlere kulak asmadık. Nihayetinde bugün, bu dev eseri hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu köprü her şeyden önce kalpleri birleştirsin, kalpten kalbe kardeşlik köprüleri kursun diye yapıldı. Allah’ın izniyle, artık korkarak çıkılan yolculuklar tarihe gömülecek. Gözyaşları içinde geçilen Botan Çayı güle oynaya ve türkü söyleyerek geçilecek" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Van TatvanBitlisSiirt Mardin BatmanKöprüBotan Çayı Beğendik Köprüsü
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