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Türkiye'nin 5'inci büyük ceviz bahçesi Sivas'ta

Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Ardıçalan köyünde Türkiye'nin 5'inci büyük ceviz bahçesi kuruldu. Bin 300 dönümlük bahçeye 32 bin ceviz fidanı dikildi.

Türkiye'nin 5'inci büyük ceviz bahçesi Sivas'ta

Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Ardıçalan köyünde Türkiye'nin 5'inci büyük ceviz bahçesi kuruldu. Bin 300 dönümlük bahçeye 32 bin ceviz fidanı dikildi.

31 Ekim 2019 Perşembe 13:40
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Türkiye'nin 5'inci büyük ceviz bahçesi Sivas'ta

SİVAS - İmranlı ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta olan Ardıçalan Köyü'nde, özel bir işletme tarafından ceviz bahçesi kuruldu. Bin 400 ile bin 700 rakımları arasında zorlu bir araziye kurulan bahçede bin 300 dönümlük alana 32 bin adet ceviz fidanı dikildi. 'Chander' ve 'Fernor' cinsi fidanların dikildiği bahçedeki ağaçlardan 10 yıl sonra ağaç başı yaklaşık 20 kilogram ceviz hasadı yapılması hedefleniyor. Ayrıca 3 adet büyük sulama havuzu bulunan ceviz bahçesi havadan da görüntülendi.

'CEVİZLER TÜRKİYE'NİN İÇ PİYASASINA GİDECEK'

Ceviz bahçesi ile ilgili bilgi veren İşletme Müdürü Cüneyt İşleyen, "Bu arazi bizim dedelerimizin yeriydi. Daha sonra mal paylaşımı yapılarak satın alındı ve arazi birleştirildi. Sonra da ceviz bahçesi kurulması için karar aldık ve kurduk. Burası rakımı yüksek ve büyük bir arazi. Ayrıca zor bir arazi. 1, 2, ve 3 yaşında 32 bin adet fidanımız var. Ülkemizdeki ceviz bahçelerinde büyüklük bakımından 5'inci sırada yer alıyor. Şu anda yeni olduğu için fidanlardan 6'ncı yaşlarında ağaç başı 3 veya 4 kilo ceviz alacağız. Burası zor bir arazi olduğu için, rakımı düşük olan arazilere göre fidan gelişimi biraz daha zayıf. Ama fidanlarımız 10 yaşına geldiğinde ağaç başı 20'şer kilo ceviz almayı bekliyoruz. Burada üretilen cevizler, Türkiye'nin iç piyasasına gidecek" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiyenin 5inci Büyük Ceviz BahçesiSivas
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