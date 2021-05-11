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Turizme kazandırılacak göletten 15 ton çöp çıktı

Hakkari'de birçok kuş türüne ve balığa ev sahipliği yapan Sülük Göleti'nin turizme kazandırılması için proje hazırlandı. Yürüyüş parkuru, kafe restoran ve çocuk oyun alanlarının yer alacağı proje öncesi belediye ekipleri botlarla gölette ve çevresinde yaklaşık 15 ton çöp topladı.

11 Mayıs 2021 Salı 12:29
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Turizme kazandırılacak göletten 15 ton çöp çıktı

HAKKARİ - Hakkari Belediyesi, Aşağı Merzan Mahallesi'ndeki Sülük Göleti'nin turizme kazandırılması için '2020-2023 dönüşüm programı' kapsamında proje hazırladı. 2 milyon 100 bin liraya mal olacak proje ile gölet ve çevresinde 2 katlı kafe restoran, çocuk oyun alanları ve yürüyüş parkuru gibi alanlar yapılacak. Tesisin çalışmaları sürerken, bir taraftan da gölette yapılan temizlik çalışmalarında yaklaşık 15 ton çöp çıkarıldı. Çıkarılan çöpler kamyonlara yüklenerek il dışına götürüldü. 

'EN GÜZEL PROJELERİMİZDEN BİRİ OLACAK'

Hakkari Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, tesis yapılacak Sülük Göleti içerisinde ve çevresinde yaklaşık 30 yıldan beri ilk kez kapsamlı bir temizlik çalışması yapıldığını, doğal yaşamın zarar görmemesi için de çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirterek, şöyle konuştu: 

"Hakkari’nin Mezran Mahallesi'nde bulunan Sülük Göleti üzerinde yaklaşık 9 bin metrekarelik bir alanda park yapılacak. Bunun 6 bin metrekaresi doğal park. 2020-2023 yılı değişim dönüşüm programındaki en güzel projelerimizden biri olacak. Gölette gerekli temizlik çalışmalarına başladık. Gölette yaban ördeği ve yaban tavuklar da var. Onların zarar görmemesi için de çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz." 

Temizlik çalışmalarına katılan yüklenici firma çalışanı Mazlum Tekçe ise, "Yaklaşık bir haftadır biz bu temizliği yapıyoruz.15 tona yakın çöp çıkardık. Gölet şu an çok temiz hale geldi. Mahalle sakinlerinden ricamız bu göledi sahiplensinler gerçekten biyoçeşitlilik açısından çok zengin bir gölet. İçinde sülük, su tavuğu, ördek ve balıkçıl leylekler bulunuyor" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Turizme Kazandırılacak Gölet15 Ton çöp
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