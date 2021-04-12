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TÜGİAD, İYİ PARTİ'Yİ ZİYARET ETTİ

TÜGİAD GENEL BAŞKANI ÇEVİKEL, KADINLARIN YÖNETİCİ POZİSYONDA OLMASINDA ÖRNEK DERNEĞİZ.

12 Nisan 2021 Pazartesi 15:46
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TÜGİAD, İYİ PARTİ'Yİ ZİYARET ETTİ

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, Yönetim Kurulu ile birlikte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti. Çevikel, TÜGİAD'ın, kadınların yönetici pozisyonda olması açısından diğer kurumlara örnek olduğunu ifade etti. Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Ankara’da İYİ Parti'yi ziyaret etti. Çevikel ve beraberindeki heyet, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi.

TİCARETİ GELİŞTİRECEK GİRİŞİM BAŞLATTIK.

Ziyarette TÜGİAD ve iş dünyası ile ilgili konulara değinen TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, “Zor bir dönemden geçen ülkemizin kendi teknolojisini üreten bir konumda olması adına yurt içi ve dışında yoğun çabalarımızı sürdürüyoruz. TÜGİAD Girişimcilik Komisyonu ile vizyonel değişiklik adına önemli bir çalışma başlattık. İş Geliştirme Komisyonu ile pandemi sürecinde kaybettiklerimizi telafi etmek adına tüm şubelerimizle birlikte ticareti geliştirecek bir girişim başlattık. Uluslararası İlişkiler Komisyonu ile yeni ihracat pazarları arayışındayız. Kısacası üyelerimizin ticaretini geliştirecek tüm planlarımızı devreye aldık” dedi. Dijitalleşme ve teknolojinin olmazsa olmaz olduğuna vurgu yaparak, söz konusu iki alanın ellerindeki en büyük koz olduğu belirten Çevikel, Avrupa Yeşil Mutabakatı ile başlayan yeşil dönüşümün önemine de işaret ederek, “Kısa süre içerisinde burada yapılacak çalışmalara Avrupa'yı da takip eden iş insanları olarak, dâhil olmak isteriz” dedi. Çevikel, TÜGİAD'ın, kadınların yönetici pozisyonda olması açısından diğer kurumlara örnek olduğunu da dile getirdi. YENİ GÖREVİNİZDE BAŞARILAR DİLİYORUM. TÜGİAD'ın ilk kadın Genel Başkan ile yeni bir sürece başladığını ifade eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Kadınları böyle güzel görevlerde görmekten mutluluk duyuyorum. Yeni görevinizde başarılar diliyorum. Kadının güçlü olması, ülkenin güçlü olması demek, Her türlü bilgi alışverişine açığız. Bundan sonraki süreçte de her türlü desteği vermeye hazırız dedi.

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Anahtar Kelimeler:
TÜGİADİYİ PARTİYİ ZİYARET ETTİ
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