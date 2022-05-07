Trafik kazasında yaralanan uzman çavuş, şehit oldu

Kaza, 9 Nisan günü saat 15.30 sıralarında, Kozan ilçesi Kozan-Adana kara yolu Mansurlu kavşağında meydana geldi. Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait 01 JAA 081 plakalı minibüs ile Mustafa Çakır yönetimindeki 01 JB 505 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, göreve gidilen minibüsteki Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan (28) ile Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin (27) şehit oldu, 3 asker de yaralandı. Yaralı askerlerden sağlık durumu ağır olan Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar, Kozan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mustafa Çakır ise tutuklandı.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan ve evli olduğu öğrenilen Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar da 29 gün sonra tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Muharrem Efendi Dündar'ın cenazesi, bugün Adana'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Yozgat'ın Yerköy ilçesine gönderilecek.

TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Adana'da, 2 askerin şehit olduğu trafik kazasında yaralanan, kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesi'nde 29 gün sonra şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar (27) için İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, şehidin yakınları, Adana Valisi Süleyman Elban, 6. Kolordu Komutan Yardımcısı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İsmet Yüksel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, milletvekilleri ve arkadaşları katıldı.

ANNE ASKER SELAMI VERDİ, EŞİ ALYANSINI OKŞADI

Tören sırasında şehidin eşi Kübra Dündar, bir an olsun elinden bırakmadığı şehit Muharrem Efendi Dündar'ın alyansını okşayıp, gözyaşı döktü. Saygı duruşunda bulunulması, şehidin öz geçmişinin okunması ve duanın ardından şehidin babası Mustafa, annesi Sultan, kardeşi Kadir ve eşi Kübra Dündar şehidin tabutuna sarılıp fotoğrafını öptü. Toprağa verilmek üzere memleketi Yozgat'ın Yerköy ilçesine gönderilen şehit Muharrem Efendi Dündar'ın cenazesini anne Sultan Dündar asker selamı vererek uğurladı.