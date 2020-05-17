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Topraksız üretilen sofralık üzümde ikinci hasat bekleniyor

MANİSA'da, kapalı sistem serada, topraksız sofralık üzüm yetiştiriciliğinin erkenci türlerinden Spil karasında hasat için geri sayım başladı.

17 Mayıs 2020 Pazar 10:51
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Topraksız üretilen sofralık üzümde ikinci hasat bekleniyor

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, şehrin önemli geçim kaynakları arasında yer alan üzüm yetiştiriciliğini geliştirmek, üreticilere katma değer sağlamak amacıyla kapalı sistem seralarda topraksız sofralık üzüm yetiştirmek için 2 yıl önce çalışma başlattı. Bu kapsamda toprak yerine perlit ve kokopit gübre kullanılarak saksılarda 2'ncisi erkenci olmak üzere 9 ayrı türde toplam 324 asma dikildi. 250 metrekarelik serada tam kontrollü izlenebilir ortamda yetiştirilen asmalardan erkenci türlerde ilk hasat geçen yıl yapıldı. Bu yıl mayıs sonu ya da haziran başında yapılacak ikinci hasat için gün beklenirken, önümüzdeki yıldan itibaren topraksız üzüm yetiştiriciliğinin çiftçilerce de uygulanmaya başlanılacağı belirtildi.

Enstitü Müdürü Akay Ünal, "Spil karası çeşidinde hasat bekliyoruz. Kalite ve temizliğinin yanında albenisinin güzel olmasıyla bilinir. Renk yönüyle ve tane salkım yapısıyla olsun tüketiciye hizmet edebilecek güzellikte bir üzüm çeşidimiz" diye konuştu.

Geçen yıl ilk hasadı yaptıklarını hatırlatan Ünal, "Seradan beklentilerimiz, 1 yılda çift ürün üretmekti. Geçen yıl bunu gerçekleştirdik. Hem erken dönemde mayıs ayında ilk hasadımızı gerçekleştirdik hem de aynı yıl kasım ayında hasadımızı gerçekleştirdik. Tabi bunun sonraki yıllara olan etkilerini belirlemek için proje çalışmaları devam ediyor. Seradaki hasadımızı da mayıs ayı sonunda bekliyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÜzümHasatManisa
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