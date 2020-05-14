Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Nişan sonrası karantina!
Nişan sonrası karantina!
Ali Palabıyık: Önlem paketlerine harfiyen uyacağız
Ali Palabıyık: Önlem paketlerine harfiyen...
Gaziantep'te tatlı mesaisi başladı
Gaziantep'te tatlı mesaisi başladı
Silivri'de veresiye defterleri hayırseverler tarafından kapatılıyor
Silivri'de veresiye defterleri hayırseverler tarafından...
Rusya referandumda internet ve postayla oy kullanacak
Rusya referandumda internet ve postayla...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Terör örgütüne operasyonda 327 kilo esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR merkez ile Bismil, Silvan ve Dicle ilçelerinde terör örgütüne uyuşturucu madde üzerinden finansal kaynak sağlanmasının engellenmesine yönelik gerçekleştirilen 26 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 327 kilo 700 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 28 şüpheliden 10'u, mahkemece tutuklandı.

14 Mayıs 2020 Perşembe 10:08
0 Okunma
Terör örgütüne operasyonda 327 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi ve terör örgütlerinin uyuşturucu madde üzerinden finansal kaynak sağlamalarının engellenmesine yönelik çalışmalar yürütüldü. Bu kapsamda, 5- 12 Mayıs'ta il merkezi ile Bismil, Silvan ve Dicle ilçelerinde 26 operasyon gerçekleştirildi, 28 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 327 kilo 700 gram esrar, 2,33 gram eroin, 8,02 gram metamfetamin, 176 ecstasy hap ve reçeteye tabi olan 4 hap ele geçirildi. Şüphelilerden 10'u, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartı ile 16'sı da işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırNarkotikOperasyonTerörEsrarUyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nişan sonrası karantina!
Nişan sonrası karantina!
Ferdi Tayfur'a hemşehrilerinden geçmiş olsun mesajı
Ferdi Tayfur'a hemşehrilerinden geçmiş olsun mesajı
Tarihi Darıca Kalesi, yeniden gün yüzüne çıkacak
Tarihi Darıca Kalesi, yeniden gün yüzüne çıkacak
Gaziantep'te tatlı mesaisi başladı
Gaziantep'te tatlı mesaisi başladı
Olimpos halkından koruma amaçlı plana tam destek
Olimpos halkından koruma amaçlı plana tam destek
2 otomobilde silah ve uyuşturucu ele geçti
2 otomobilde silah ve uyuşturucu ele geçti
Yolcu otobüsü bilet fiyatlarında değişiklik
Yolcu otobüsü bilet fiyatlarında değişiklik
Drone ile maske dağıtıyor
Drone ile maske dağıtıyor
ÜÇ İLE DAHA YASAK GELDİ
ÜÇ İLE DAHA YASAK GELDİ

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı